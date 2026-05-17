У Москві – нові вибухи, росіяни в паніці (відео)

Надія Карбунар
Велика пожежа в Москві
фото з відкритих джерел
Потужна пожежа сталася на будівельному майданчику в районі метро «Черкізовська»

Упродовж неділі, 17 травня, у Москві та околицях продовжували лунати вибухи, столицю держави-агресорки атакували безпілотники. Як інформує «Главком», про це повідомляють очевидці, публікуючи відповідне відео в соцмережах.

Вибухи чутно, зокрема, біля селища Глухово – у межах міського округу Красногорськ Московської області. Населений пункт розташований всього за 8 км від Московської кільцевої автомобільної дороги (МКАД).

Потужна пожежа також сталася на будівельному майданчику в районі метро «Черкізовська» у Москві. Через інцидент, причини якого офіційно не пов’язують з атакою дронів, перекрито рух на швидкісній магістралі російської столиці – Північно-Східній хорді.

 «Обставини події та інформація про постраждалих уточнюються. Будь ласка, обирайте шляхи об’їзду», – ідеться у повідомленні департаменту транспорту московського уряду.

Як зауважило видання «Агентство», найбільший від початку війни удар українських безпілотників по Московському регіону, замовчують на федеральних телеканалах. Сюжети на цю тему тривали близько хвилини, подробиць про уражені об’єкти не повідомлялося. Зате росіяни акивно обговорюють атаку у мережі та панікують, повідомляють Збройні сили України. 

Тим часом під удар дронів 17 травня потрапили технопарк «Елма» у Зеленограді (підприємство електронної та оптичної промисловості), Сонячногірська наливна станція у селі Дурикіне (великий об’єкт зберігання та перевалки нафтопродуктів) та аеропорт Шереметьєво, де виникла пожежа в районі третьої злітно-політ.

Ціллю атаки також був Московський нафтопереробний завод в Капотні та МКБ «Райдуга» в Дубні, що займається розробкою крилатих ракет.

Раніше російський сенатор, екскерівник «Роскосмосу» та командир Центру спеціального призначення безпілотних систем «Барс-Сармат» Дмитро Рогозін прокоментував нічну атаку, під час якої над регіонами Росії нібито було збито рекордні 556 БпЛА.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно із Силами оборони України провели комплексну далекобійну спецоперацію, завдавши масованих ударів по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму. Виконуючи завдання президента України, українські дрони та ракетні комплекси уразили підприємство воєнно-промислового комплексу і три об'єкти нафтової логістики у Московській області, а також розгромили систему ППО та аеродромну інфраструктуру на півострові.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне проведення чергової глибокої спецоперації у тилу ворога. Українські далекобійні засоби ураження змогли подолати відстань у понад 500 кілометрів і, попри найвищу концентрацію систем протиповітряної оборони окупантів, вразили визначені цілі у Московському регіоні Російської Федерації. 

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

