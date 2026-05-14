Нічна атака на Київ: на лівому березі пошкоджено станції метро (фото)

Незважаючи на обстріл і пошкодження станції метро, інформація про зміни у графіку роботи підземки на цій ділянці відсутня

У ніч проти 14 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по столиці, застосувавши балістичні ракети та дрони-камікадзе. Під ворожим вогнем опинилася більшість районів міста, зокрема зафіксовано пошкодження інфраструктури метрополітену. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

У Дарницькому районі руйнувань зазнала станція метро «Червоний хутір». Внаслідок падіння уламків або вибухової хвилі суттєво пошкоджено захисний навіс над вхідною групою станції. Прозоре накриття, що захищає пасажирів від негоди, частково зруйноване, а його рештки розкидані навколо входу.

Пошкоджена вхідна група станції метро «Червоний хутір» фото: glavcom.ua

Також пошкоджень зазнала станція «Бориспільська», де вже працюють комунальні служби та профільні фахівці. Вони обстежують територію для визначення ступеня пошкоджень та проводять розчищення входу від уламків конструкцій.

Для розбору завалів та демонтажу пошкоджених елементів навісу залучили підйомний кран фото: glavcom.ua

Попри інцидент, інформація про зміни у графіку роботи підземки на цій ділянці поки не надходила. Керівництво «Київського метрополітену» наразі офіційно не коментувало наслідки обстрілу.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони. Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію.