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Байден під час візиту до Польщі «надішле сигнал» Путіну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Байден під час візиту до Польщі «надішле сигнал» Путіну
Під час свого виступу лідер США дасть зрозуміти, що Америка продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно
фото з відкритих джерел

У вівторок, 21 лютого, Байден виступить у Варшаві з промовою

Президент США Джо Байден у рамках візиту до Польщі наступного тижня виступить із заявою, що стосуватиметься річниці повномасштабної війни РФ проти України. Під час свого звернення американський лідер також має намір «надіслати сигнал» російському диктатору Володимиру Путіну. Про це повідомив представник Білого дому з питань нацбезпеки Джона Кірбі під час брифінгу.

За його словами, у вівторок, 21 лютого, Байден виступить у Варшаві з промовою про те, як США згуртували світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою свободу та демократію.

Під час свого виступу лідер США дасть зрозуміти, що Америка продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

«І я припускаю, що ви почуєте, як він (Байден, – ред.) звертається до Путіна, а також до російського народу», – зазначив представник Білого дому.

Нагадаємо, у президента США Джо Байдена зараз не планується зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським у ході поїздки до Польщі, яка відбудеться з 20 по 22 лютого.

Раніше повідомлялося, що під час візиту до Польщі президент США Джо Байден чітко дасть зрозуміти, що додаткова фінансова та військова допомога продовжить надходити Україні. 

Польські ЗМІ повідомляли, що Зеленський зустрінеться з Байденом та Дудою.

Ключова промова Байдена під час візиту планується у вівторок, 21 лютого, о 17:30 у садах королівського палацу, біля тераси Аркади Кубицького.

Також Білий дім повідомляв, що у Польщі Байден зробить важливу заяву щодо України.

Теги: Польща США Джозеф Байден путін Володимир Зеленський президент

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