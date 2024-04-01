Дружина посла Мельника підхопила небезпечну хворобу
«У мене – денге! Бразилія – країна, повна небезпек»
Дружина посла України у Бразилії Андрія Мельника підхопила інфекцію денге і опинилася в лікарні. Про це Світлана Мельник розповіла у себе в Facebook.
«У мене – денге! Бразилія – країна, повна небезпек. Якщо не отруйного павука підкинуть, то комар денге вкусить. Ще вчора пекла Великодні паски», – йдеться у її публікації.
Мельник повідомила, що опинилася в лікарні з температурою під 40 і після того, як їй поставили крапельницю та взяли аналіз крові діагноз підтвердився.
«Страшна хвороба. Минулого тижня від денге помер дипломат із німецького посольства. Одного з колег із нашої дипмісії вчора теж підкосило денге, разом із дружиною», – розповіла дружина посла.
Світлана Мельник додала, що зараз у Бразилії вирує найбільша епідемія денге в історії і шпиталі переповнені.
Нагадаємо, Світлана Мельник розповіла про цікаві, але не завжди веселі пригоди під час переїзду до нової країни. Вона згадує, що у серпні минулого року попрощалася не лише з літом, а й рідним Києвом, після чого подружжя вирушило в довгу трансатлантичну подорож тривалістю три з половиною дні за маршрутом Київ-Варшава-Лісабон-Бразилія.
Дружина експосла засмучена, що вони з чоловіком ні з ким із друзів так і не встигли по-людськи попрощатися, але її заспокоює те, що всі залишаються у віртуальному контакті – попри нові величезні відстані та чималу різницю у часі.
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