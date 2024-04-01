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Дружина посла Мельника підхопила небезпечну хворобу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Дружина посла Мельника підхопила небезпечну хворобу
Світлана Мельник опинилася в лікарні з температурою під 40
фото: Svitlana Melnyk/Facebook

«У мене – денге! Бразилія – країна, повна небезпек»

Дружина посла України у Бразилії Андрія Мельника підхопила інфекцію денге і опинилася в лікарні. Про це Світлана Мельник розповіла у себе в Facebook.

«У мене – денге! Бразилія – країна, повна небезпек. Якщо не отруйного павука підкинуть, то комар денге вкусить. Ще вчора пекла Великодні паски», – йдеться у її публікації.

Дружина посла Мельника підхопила небезпечну хворобу фото 1

Мельник повідомила, що опинилася в лікарні з температурою під 40 і після того, як їй поставили крапельницю та взяли аналіз крові діагноз підтвердився.

«Страшна хвороба. Минулого тижня від денге помер дипломат із німецького посольства. Одного з колег із нашої дипмісії вчора теж підкосило денге, разом із дружиною», – розповіла дружина посла.

Світлана Мельник додала, що зараз у Бразилії вирує найбільша епідемія денге в історії і шпиталі переповнені.

Лихоманка денге – це вірусна інфекція, що передається людям через укуси комарів. У більшості випадків вона минає безсимптомно. Якщо ж симптоми проявляються, то хворий потерпає від високої температури, болю у м'язах або суглобах, нудоти та появи висипів. Більшість хворих відчувають полегшення через 1-2 тижні, однак у частини розвивається важка форма лихоманки денге, яка може призвести до смерті людини.

Нагадаємо, Світлана Мельник розповіла про цікаві, але не завжди веселі пригоди під час переїзду до нової країни. Вона згадує, що у серпні минулого року попрощалася не лише з літом, а й рідним Києвом, після чого подружжя вирушило в довгу трансатлантичну подорож тривалістю три з половиною дні за маршрутом Київ-Варшава-Лісабон-Бразилія.

Дружина експосла засмучена, що вони з чоловіком ні з ким із друзів так і не встигли по-людськи попрощатися, але її заспокоює те, що всі залишаються у віртуальному контакті – попри нові величезні відстані та чималу різницю у часі.

Теги: Бразилія Андрій Мельник Facebook епідемія діагноз хвороба

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