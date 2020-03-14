Через коронавірус Apple закриває всі свої магазини за межами Китаю



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Також компанія пожертвує 15 млн доларів на боротьбу з вірусом

У зв’язку з поширенням коронавіруса компанія Apple закриє всі магазини на карантин до 27 березня, при цьому онлайн-магазини продовжать роботу. Про це генеральний директор компанії Тім Кук написав на своїй сторінці в Twitter.

Також Кук уточнив, що на боротьбу з інфекцією Apple пожертвує 15 млн доларів.

«На своїх робочих місцях і в наших громадах ми повинні робити все можливе, щоб запобігти поширенню вірусу Covid-19. Apple тимчасово закриває всі магазини за межами материкового Китаю до 27 березня і надасть 15 мільйонів доларів для допомоги в подоланні світової кризи», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через коронавірус Apple вирішила змінити маркетингову політику. Якщо раніше в магазинах компанії активно пропонували протестувати девайси, то від тепер американці радять уникати фізичного контакту з технікою.

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