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    У світі

    Через масові розстріли у США Universal Pictures скасувала прем’єру фільму

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    <p>Фото: Fox News</p> - Через масові розстріли у США Universal Pictures скасувала прем’єру фільму

    Фото: Fox News

    Ми розуміємо, що зараз неслушний час, щоб випускати цей фільм - Universal Pictures

    Американська компанія Universal Pictures скасувала прем’єру фільму «Полювання» через масові розстріли у США.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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    На сайті стрічки зазначили, що після ретельного вивчення питання студія вирішила скасувати випуск фільму.

    «Ми підтримуємо наших режисерів і продовжимо поширювати фільми в партнерстві зі сміливими та новаторськими авторами, на кшталт тих, які пов’язані із цим сатиричним соціальним трилером, але ми розуміємо, що зараз неслушний час, щоб випускати фільм», – йдеться заяві.

    Прем’єра фільму «Полювання» була запланована на 27 вересня.

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