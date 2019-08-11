Через масові розстріли у США Universal Pictures скасувала прем’єру фільму



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Фото: Fox News

Ми розуміємо, що зараз неслушний час, щоб випускати цей фільм - Universal Pictures

Американська компанія Universal Pictures скасувала прем’єру фільму «Полювання» через масові розстріли у США.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

На сайті стрічки зазначили, що після ретельного вивчення питання студія вирішила скасувати випуск фільму.

«Ми підтримуємо наших режисерів і продовжимо поширювати фільми в партнерстві зі сміливими та новаторськими авторами, на кшталт тих, які пов’язані із цим сатиричним соціальним трилером, але ми розуміємо, що зараз неслушний час, щоб випускати фільм», – йдеться заяві.

Прем’єра фільму «Полювання» була запланована на 27 вересня.