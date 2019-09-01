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    У світі

    Через Росію у Швеції можуть запровадити новий податок, – Bloomberg

    • Розсилка
    Через Росію у Швеції можуть запровадити новий податок, – Bloomberg

    Попередні спроби підвищити податки на банки провалилися

    Уряд Швеції планує ввести новий податок для фінансової галузі, щоб фінансувати більш високі витрати на оборону на тлі зусиль з протидії військовому нарощуванню Росії в Балтійському морі.

    Про це повідомляє Bloomberg.

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    Уряд меншості домовився з Центристською партією і лібералами, які співпрацюють з ним з питань бюджетної політики, ввести новий податок на банки, які будуть фінансувати додаткові 5 млрд крон ($508 млн) в оборонних витрат в 2022 році, заявила міністр фінансів Магдалена Андерссон в Стокгольмі в суботу.

    Вона сказала, що більш детальна інформація про те, як буде розроблений податок, буде надана пізніше.

    Ця пропозиція є новим поштовхом з боку правлячих соціал-демократів, щоб спробувати змусити фінансову галузь вносити більше в державну казну. Попередні спроби партії підвищити податки на банки провалилися після того, як вона зіткнулася з правилами конкуренції Європейського Союзу і критикою, що ці плани поставлять шведські компанії у невигідне конкурентне становище.

    За словами Андерссон, банки можуть потребувати державної допомоги під час фінансових криз, і тому має сенс, щоб вони платили більше податків, щоб компенсувати витрати, які можуть виникнути.

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