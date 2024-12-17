Чеський мільярдер, який торгував російським газом, придбав пошту Британії

Даніель Кретинський витратив більше десяти років на побудову своєю імперії, до якої тепер увійшла і пошта Британії

Даніель Кретинський володіє одним із найдорожчих будинків Великій Британії, а тепер обзавівся поштою

Уряд Великої Британії 16 грудня схвалив продаж національної поштової служби Royal Mail чеському мільярдеру-інвестору Даніелю Кретинському. Про це пише Reuters.

На підставі угоди вартістю 3,6 млрд фунтів стерлінгів материнська компанія Royal Mail – International Distribution Services (IDS), яка працює в різних формах вже понад п'ятсот років, офіційно придбана бізнес-конгломератом EP Group, що належить Кретинському.

Як пише Times of India, Даніель Кретинский витратив більше десяти років на розбудову мережі підприємств по всій Європі, від електростанцій до роздрібних мереж і засобів масової інформації, останнім часом зосередившись на фінансово проблемних активах.

Чеський мільярдер Кретинський не боїться купувати проблемні активи

Міністр бізнесу та торгівлі лейбористського уряду Джонатан Рейнольдс оголосив у понеділок про схвалення торгової угоди, яка формувалася протягом кількох місяців.

Рейнольдс зазначив, що уряд дійсно поставив дуже жорсткі умови новому власнику. Британський уряд залишив у своєму володінні «золоту акцію» компанії, яка дає право накладати вето на будь-які рішення чеського великого інвестора, які, на думку Лондона, негативно впливатимуть на Королівську пошту, діяльність громадських послуг чи британський бюджет. Він також назвав угоду «ще одним прикладом прагнення уряду працювати рука об руку з бізнесом».

За умовами угоди, штаб-квартира британської королівської поштової служби не може бути розміщена за кордоном, і компанія, як і раніше, оподатковуватиметься у Великій Британії.

Крім того, EP Group зобов'язана дотримуватись будь-яких майбутніх угод про трудове законодавство з профспілками поштових працівників. Угода також була схвалена цими профспілками.

Спеціальна угода з профспілками передбачає, що 10% дивідендів виплачуватимуть співробітникам Royal Mail. Пошта Royal Mail існує у різних формах з 1516 року, коли її засновником став король Англії Генріх VIII.

Хто такий Даніель Кретинський?

49-річний підприємець Даніель Кретинський також відомий як «чеський сфінкс». Він отримав таке прізвисько у бізнесових колах через його тихий, незбагненний стиль роботи. Він починав кар'єру як підприємець і юрист. За даними Sunday Times Rich List, зараз його статок становить 6 мільярдів фунтів стерлінгів, і за рік він збільшився на 2 мільярди фунтів стерлінгів. Він заробив свої гроші здебільшого в енергетичній галузі та має активи в Чехії, Німеччині, Італії, Словаччині, Нідерландах та Великій Британії.

Даніель Кретинський відомий у Центральній та Східній Європі насамперед своїми інтересами у сфері торгівлі природним газом з Росії. Також був під слідством служби національної безпеки у Великій Британії за підозрою у можливих махінаціях, хоча вже давно присутній у британській економіці як великий інвестор. Йому також належить 27% акцій англійського футбольного клубу West Ham United та 10% акцій материнської компанії Sainsbury's – однієї з найбільших британських роздрібних мереж.

Цього року Кретинський займає 33-е місце у списку найбагатших інвесторів Великої Британії, який щороку складає британське видання Sunday Times і включає тисячу найбагатших великих інвесторів, які живуть або ведуть бізнес у Великій Британії.

Кретинський володіє одним із найдорожчих будинків Британії, особняком Хіт-Холл із 15 спальнями в розкішному районі Гемпстед, який він купив за 65 мільйонів фунтів стерлінгів у 2015 році та, як повідомляється, одного разу здав його Джастіну Біберу під час туру співака Британією.