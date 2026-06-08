У Польщі дитина впала з 11-го поверху і залишилася живою: що допомогло вижити

Дитина вижила після падіння з 11-го поверху, а 21-річна жінка опинилася під слідством

У польському місті Влоцлавек п’ятирічна дівчинка випала з вікна квартири на 11-му поверсі багатоповерхівки. Дитина вижила та перебуває у лікарні у вкрай тяжкому стані. Її 21-річну матір затримали правоохоронці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польські ЗМІ.

Трагедія сталася 5 червня в одному з житлових будинків району Полуднє. Після повідомлення про падіння дитини на місце прибули рятувальники, поліція та медики. Через тяжкий стан постраждалої було ухвалено рішення терміново доправити її гелікоптером санітарної авіації до лікарні у Бидгощі.

фото: KM PSP Włocławek

За словами правоохоронців, дівчинка отримала численні травми, характерні для падіння з великої висоти. Наразі вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Лікарі оцінюють її стан як дуже тяжкий, але стабільний.

За попередніми даними, життя дитині могли врятувати кущі, які росли під будинком та частково пом’якшили удар під час падіння.

Під час перевірки поліцейські з'ясували, що в квартирі разом із дівчинкою перебувала лише її 21-річна мати, яка на той момент спала. Проведений тест виявив у жінки близько одного проміле алкоголю в крові. За даними слідства, концентрація алкоголю в її організмі продовжувала зростати, що може свідчити про нещодавнє вживання спиртних напоїв.

Слідчі також перевіряють інформацію про можливу наявність в організмі жінки інших речовин, зокрема наркотиків. Остаточні результати експертиз ще не оприлюднені.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Зокрема, невідомо, чи було вікно відчинене та яким чином дитина опинилася на підвіконні.

Прокуратура висунула підозру матері у створенні безпосередньої загрози життю та здоров’ю неповнолітньої, а також у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень через недбалість. Жінці загрожує до кількох років позбавлення волі.

Нагадаємо, трагедія сталася на озері у селі Порошково на Закарпатті. За даними поліції, неповнолітня дівчина відпочивала разом із родиною та підняла вудку під високовольтною лінією електропередач. У результаті електричний розряд пройшов через повітря та вразив дитину. Попри надану медичну допомогу, врятувати дівчину не вдалося. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.