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Сили оборони дісталися до ключових нафтосховищ окупованого Криму

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Сили оборони дісталися до ключових нафтосховищ окупованого Криму
Українські військові влаштували серію ударів по тилових об'єктах РФ
фото: Генштаб ЗСУ (ілюстративне)

Під удари також потрапили склад боєприпасів і райони зосередження російських військ

У ніч на 7 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів Росії на тимчасово окупованій території Криму, а також у Бєлгородській та Донецькій областях РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили оборони України.

Зокрема, українські військові уразили нафтобазу «Семиколодезянська» поблизу селища Леніне в окупованому Криму. За даними військових, на території об'єкта виникла пожежа.

«Семиколодезянська» є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Криму та використовується для забезпечення паливом російського військового угруповання.

Крім того, під удар потрапила нафтобаза в районі Феодосії. Цей об'єкт вважається найбільшим нафтоперевальним комплексом на тимчасово окупованому півострові. Його потужності дозволяють перевантажувати до 10-12 млн тонн нафтопродуктів щороку.

Також Сили оборони повідомили про ураження пункту управління ФСБ Росії в районі Волоконовки Бєлгородської області.

Окрім цього, українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських військ у районі населеного пункту Свободне на Донеччині.

Під удари також потрапили райони зосередження особового складу окупаційних військ поблизу Щастя Луганської області та Благодатного Донецької області.

У Силах оборони зазначили, що продовжують системну роботу зі зниження військового потенціалу Росії та порушення логістичного забезпечення російського угруповання.

Нагадаємо, що у ніч на 8 червня безпілотники атакували перевалочну нафтобазу «Грушова» та комплекс «Шесхарис» у Новоросійську Краснодарського краю. За даними місцевих Telegram-каналів, після удару на об'єкті спалахнула пожежа. Це вже щонайменше четверта атака на нафтову інфраструктуру Новоросійська з початку 2026 року.

Теги: Крим окупанти ЗСУ

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