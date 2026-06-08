Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Молдову залетів безпілотник під час атаки РФ на Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Молдову залетів безпілотник під час атаки РФ на Україну
Уламки БпЛА досліджуються з метою встановлення походження літального апарата
фото: Міноборони РФ (ілюстративне)

Наразі відповідальні органи продовжують документувати інцидент

Під час атаки РФ на Україну безпілотник перетнув державний кордон республіки Молдова. Він вибухнув у полі поблизу села Лопатна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Молдови.

Міністерство оборони повідомляє, що 8 червня 2026 року о 00:20 системи спостереження Національної армії та системи транскордонного співробітництва зафіксували перетин державного кордону Республіки Молдова безпілотним літальним апаратом у напрямку населених пунктів Михайлівка-Лопатна.

«В результаті втручання спеціалізованих структур Міністерства внутрішніх справ було підтверджено виявлення уламків безпілотного літального апарату на сільськогосподарських угіддях поблизу населеного пункту Лопатна. Сліди, зафіксовані на місці події, вказують на те, що раніше стався вибух», – йдеться у повідомленні.

Міністерство додало, що виявлені уламки досліджуються для встановлення походження літального апарата та з'ясування обставин інциденту. У відомстві також зазначили, що вночі Росія здійснила атаку на Україну. Наразі відповідальні органи продовжують документувати інцидент та стежити за розвитком ситуації.

Нагадаємо, вранці 8 червня російська терористична армія атакувала дронами Конотоп на Сумщині. Унаслідок удару є постраждалі. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Зокрема, російський «шахед» влучив в хаб «Укрпошти» в Харкові. «Команда з ночі вже працює щоб посилки були доставлені максимально своєчасно і сьогодні буде доставка по Харкову. Тим клієнтам, чиї посилки були знищені ми обов’язково все компенсуємо», – наголосив гендиректор компанії.

До того ж російська терористична армія атакувала Одещину. «В Одесі на зупинці громадського транспорту постраждали двоє людей. Їм надано необхідну допомогу. У Чорноморську зафіксовано влучання БпЛА в житловий будинок. На щастя, постраждалих немає», – наголосив Кіпер.

Читайте також:

Теги: росія Молдова війна безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Сирський заявив, що ворог утримує близько 106 тисяч особового складу
Армія РФ активізувалася фактично по всьому фронту: Сирський назвав найгарячіший напрямок
8 травня, 19:33
Голосування завершилося з результатом 50 проти 49
Сенат США знову заблокував обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану
14 травня, 00:03
Росія продовжує тиснути на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках.
Названо головні загрози для України найближчими днями
20 травня, 16:49
Мартін Грін дав скандальний коментар одному з британських видань
Виконавчий директор Євробачення заговорив про повернення Росії на конкурс під час війни
15 травня, 21:11
Сі та Путін наголосили на тісних російсько-китайських зв’язках
Сі Цзіньпін та Путін розкритикували США
20 травня, 16:12
Генсек НАТО відреагував на ядерні навчання Путіна та Лукашенка
НАТО наважилося на відчайдушний крок? Генсек зробив жорстке попередження Росії
20 травня, 17:11
Українська розвідка знала про масовану атаку 14 травня та її ймовірний масштаб за шість днів
Україна дізнається про підготовку РФ до масованого удару за тиждень до атаки – Le Monde
25 травня, 20:44
Мстислав Чернов є режисером фільму «2000 метрів до Андріївки»
Стрічка «2000 метрів до Андріївки» отримала премію «Еммі»: подробиці
29 травня, 15:22
Зеленський: Цю війну час завершувати. Але російський керівник хоче воювати
«Цю війну час завершувати»: Зеленський розповів про успішні удари дронів по Росії
6 червня, 11:39

Соціум

Трамп назвав умову для розмороження мільярдів доларів Ірану
Трамп назвав умову для розмороження мільярдів доларів Ірану
Трамп накинувся на журналістку через незручне запитання
Трамп накинувся на журналістку через незручне запитання
У Польщі дитина впала з 11-го поверху і залишилася живою: що допомогло вижити
У Польщі дитина впала з 11-го поверху і залишилася живою: що допомогло вижити
У Молдову залетів безпілотник під час атаки РФ на Україну
У Молдову залетів безпілотник під час атаки РФ на Україну
Союзники України змінили підхід до військової допомоги
Союзники України змінили підхід до військової допомоги
У Великій Британії одночасно вийшли з ладу всі атомні підводні човни – The Telegraph
У Великій Британії одночасно вийшли з ладу всі атомні підводні човни – The Telegraph

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Вчора, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua