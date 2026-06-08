У Молдову залетів безпілотник під час атаки РФ на Україну

Наразі відповідальні органи продовжують документувати інцидент

Під час атаки РФ на Україну безпілотник перетнув державний кордон республіки Молдова. Він вибухнув у полі поблизу села Лопатна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Молдови.

Міністерство оборони повідомляє, що 8 червня 2026 року о 00:20 системи спостереження Національної армії та системи транскордонного співробітництва зафіксували перетин державного кордону Республіки Молдова безпілотним літальним апаратом у напрямку населених пунктів Михайлівка-Лопатна.

«В результаті втручання спеціалізованих структур Міністерства внутрішніх справ було підтверджено виявлення уламків безпілотного літального апарату на сільськогосподарських угіддях поблизу населеного пункту Лопатна. Сліди, зафіксовані на місці події, вказують на те, що раніше стався вибух», – йдеться у повідомленні.

Міністерство додало, що виявлені уламки досліджуються для встановлення походження літального апарата та з'ясування обставин інциденту. У відомстві також зазначили, що вночі Росія здійснила атаку на Україну. Наразі відповідальні органи продовжують документувати інцидент та стежити за розвитком ситуації.

Нагадаємо, вранці 8 червня російська терористична армія атакувала дронами Конотоп на Сумщині. Унаслідок удару є постраждалі. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Зокрема, російський «шахед» влучив в хаб «Укрпошти» в Харкові. «Команда з ночі вже працює щоб посилки були доставлені максимально своєчасно і сьогодні буде доставка по Харкову. Тим клієнтам, чиї посилки були знищені ми обов’язково все компенсуємо», – наголосив гендиректор компанії.

До того ж російська терористична армія атакувала Одещину. «В Одесі на зупинці громадського транспорту постраждали двоє людей. Їм надано необхідну допомогу. У Чорноморську зафіксовано влучання БпЛА в житловий будинок. На щастя, постраждалих немає», – наголосив Кіпер.