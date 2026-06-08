Трамп накинувся на журналістку через незручне запитання

Президент США звинуватив журналістку в корупції та поставив під сумнів роботу провідних американських телеканалів

Президент США Дональд Трамп під час інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC News вступив у гостру суперечку з ведучою Крістен Велкер. Під час розмови американський лідер різко розкритикував журналістку та звинуватив її в упередженості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал NBC News.

Інтерв'ю було записане 5 червня та опубліковане телеканалом NBC News 7 червня.

🇺🇸🎙Під час інтерв’ю для програми Meet the Press на телеканалі NBC News президент США Дональд Трамп посперечався з ведучою Крістен Велкер.



🗣У ході розмови глава Білого дому різко розкритикував журналістку, звинувативши її в упередженому ставленні.



📹Відео цього моменту… pic.twitter.com/vaY821w8Z1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 8, 2026

Під час розмови Трамп вкотре заявив, що президентські вибори у США 2020 року, на яких переміг Джо Байден, нібито були сфальсифіковані. Також він стверджував, що подібна ситуація нібито відбувається зараз у Каліфорнії.

Йшлося про вибори губернатора штату, які мають відбутися у листопаді. Трамп згадав представника Демократичної партії Ксав'єра Бесерру, який після підрахунку 73% голосів випереджав республіканця Стіва Хілтона менш ніж на один відсоток.

Коли Крістен Велкер попросила президента надати докази можливих фальсифікацій, він відповів: «Мені достатньо просто подивитися».

Після цього дискусія стала значно гострішою. Трамп заявив, що посадовці виборчих комісій у Каліфорнії нібито вводять громадськість в оману, а згодом перейшов до критики журналістки та американських медіа.

«Ви або корумпована, або т*па. Ви корумпована, і Meet the Press корумпована. Так само як ABC, CBS і CNN», – заявив президент США.

Коли Велкер заперечила ці звинувачення та спробувала продовжити інтерв'ю, Трамп знову перейшов на особистості. «Ти або брехуха, або дурепа», – сказав він журналістці.

Під час суперечки президент також висловив невдоволення тривалим підрахунком голосів у Каліфорнії.

«Ви вважаєте доречним, що після виборів минуло п'ять днів, а вони навіть не наблизилися до визначення переможця?» – звернувся він до ведучої.

Після ще кількох реплік Трамп заявив, що з нього «досить», зняв мікрофон і залишив студію, фактично завершивши інтерв'ю раніше запланованого часу.

Нагадаємо, 4 лютого президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті різко висловився на адресу кореспондентки CNN Кейтлан Коллінз. Відповідаючи на її запитання про документи, пов'язані з Джеффрі Епштейном, американський лідер назвав журналістку «найгіршою репортеркою» та заявив, що вона нібито не говорить правду.

Крім того, 28 листопада минулого року Трамп також публічно критикував Коллінз. Тоді у соцмережі Truth Social він назвав журналістку CNN «завжди дурною і підлою», коментуючи її роботу та висвітлення діяльності своєї адміністрації.