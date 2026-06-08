Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп накинувся на журналістку через незручне запитання

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трамп накинувся на журналістку через незручне запитання
Трамп в ефірі назвав журналістку корумпованою
скріншот з відео

Президент США звинуватив журналістку в корупції та поставив під сумнів роботу провідних американських телеканалів

Президент США Дональд Трамп під час інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC News вступив у гостру суперечку з ведучою Крістен Велкер. Під час розмови американський лідер різко розкритикував журналістку та звинуватив її в упередженості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал NBC News.

Інтерв'ю було записане 5 червня та опубліковане телеканалом NBC News 7 червня.

Під час розмови Трамп вкотре заявив, що президентські вибори у США 2020 року, на яких переміг Джо Байден, нібито були сфальсифіковані. Також він стверджував, що подібна ситуація нібито відбувається зараз у Каліфорнії.

Йшлося про вибори губернатора штату, які мають відбутися у листопаді. Трамп згадав представника Демократичної партії Ксав'єра Бесерру, який після підрахунку 73% голосів випереджав республіканця Стіва Хілтона менш ніж на один відсоток.

Коли Крістен Велкер попросила президента надати докази можливих фальсифікацій, він відповів: «Мені достатньо просто подивитися».

Після цього дискусія стала значно гострішою. Трамп заявив, що посадовці виборчих комісій у Каліфорнії нібито вводять громадськість в оману, а згодом перейшов до критики журналістки та американських медіа.

«Ви або корумпована, або т*па. Ви корумпована, і Meet the Press корумпована. Так само як ABC, CBS і CNN», – заявив президент США.

Коли Велкер заперечила ці звинувачення та спробувала продовжити інтерв'ю, Трамп знову перейшов на особистості. «Ти або брехуха, або дурепа», – сказав він журналістці.

Під час суперечки президент також висловив невдоволення тривалим підрахунком голосів у Каліфорнії.

«Ви вважаєте доречним, що після виборів минуло п'ять днів, а вони навіть не наблизилися до визначення переможця?» – звернувся він до ведучої.

Після ще кількох реплік Трамп заявив, що з нього «досить», зняв мікрофон і залишив студію, фактично завершивши інтерв'ю раніше запланованого часу.

Нагадаємо, 4 лютого президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті різко висловився на адресу кореспондентки CNN Кейтлан Коллінз. Відповідаючи на її запитання про документи, пов'язані з Джеффрі Епштейном, американський лідер назвав журналістку «найгіршою репортеркою» та заявив, що вона нібито не говорить правду.

Крім того, 28 листопада минулого року Трамп також публічно критикував Коллінз. Тоді у соцмережі Truth Social він назвав журналістку CNN «завжди дурною і підлою», коментуючи її роботу та висвітлення діяльності своєї адміністрації.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп відкинув пропозицію Ірану про мир, ціни на нафту зросли: головне за ніч 11 травня
Трамп відкинув пропозицію Ірану про мир, ціни на нафту зросли: головне за ніч 11 травня
11 травня, 05:51
Мартеліус: Боюся, що ми – організм, уражений двома типами раку
Голова фінської розвідки заявив, що Європа може ніколи не позбутися залежності від іноземних технологій
19 травня, 04:29
Вашингтон вважає, що часткове скасування обмежень та відновлення експорту допоможе послабити економічну залежність Мінська від Кремля
США тиснуть на Україну, щоб послабити санкції проти добрив з Білорусі – Bloomberg
20 травня, 12:48
За даними ТЦК, чоловік пошкодив вхідні двері приміщення та турнікет пропускної системи
У Хмельницькому ТЦК стався конфлікт
11 травня, 19:55
Американський політик наполягає на тому, що європейські держави повинні взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва
Гроші від США – усе? Конгресмен зробив тривожну заяву про фінансування для України
16 травня, 22:42
Трамп: Це справді було б надзвичайно важливим знаком, і я думаю, що ці країни винні нам це
Трамп пригрозив зірвати угоду з Іраном без залучення інших країн Близького Сходу
28 травня, 01:31
Підтримка Трампа обвалилася до рекордно низького рівня
Трамп встановив антирекорд популярності серед президентів США
29 травня, 11:35
США залишили «Лукойлу» час для угод із закордонними активами
Мінфін США вшосте продовжив ліцензію для активів «Лукойлу»
29 травня, 13:42
Разом із біткоїном обвалилися й інші криптовалюти
Біткоїн шостий день поспіль падає і наближається до $60 тисяч
Сьогодні, 05:05

Соціум

Трамп назвав умову для розмороження мільярдів доларів Ірану
Трамп назвав умову для розмороження мільярдів доларів Ірану
Трамп накинувся на журналістку через незручне запитання
Трамп накинувся на журналістку через незручне запитання
У Польщі дитина впала з 11-го поверху і залишилася живою: що допомогло вижити
У Польщі дитина впала з 11-го поверху і залишилася живою: що допомогло вижити
У Молдову залетів безпілотник під час атаки РФ на Україну
У Молдову залетів безпілотник під час атаки РФ на Україну
Союзники України змінили підхід до військової допомоги
Союзники України змінили підхід до військової допомоги
У Великій Британії одночасно вийшли з ладу всі атомні підводні човни – The Telegraph
У Великій Британії одночасно вийшли з ладу всі атомні підводні човни – The Telegraph

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Вчора, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua