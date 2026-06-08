Союзники України змінили підхід до військової допомоги

Нова стратегія партнерів передбачила рекордні інвестиції у безпілотні технології

Європейські країни продовжили активно фінансувати військову допомогу Україні, дедалі більше зосереджуючись на закупівлі та виробництві безпілотників. Водночас обсяги фінансової та гуманітарної підтримки впродовж перших чотирьох місяців 2026 року суттєво зменшилися. Про це свідчать дані дослідження Кільського інституту світової економіки, інформує «Главком».

У березні та квітні 2026 року Німеччина виділила на військову допомогу Україні €4,2 млрд. Основна частина коштів була спрямована на системи протиповітряної оборони та безпілотники. Велика Британія надала €1,3 млрд, а Норвегія – ще €600 млн.

Найбільший пакет фінансової підтримки за цей період надійшов від Японії. Країна виділила €1,1 млрд в межах другого траншу кредитного механізму ERA, який фінансується за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

У звіті наголошується, що між військовою та невійськовою підтримкою України продовжує збільшуватися розрив. У січні-квітні 2026 року європейські країни виділяли в середньому близько 2 млрд євро на місяць на військові потреби України. Цей показник поступається рівню 2025 року, коли середньомісячні обсяги становили 2,4 млрд євро, однак значно перевищує рівень 2022-2024 років.

Водночас фінансова та гуманітарна допомога скоротилася до приблизно €500 млн на місяць. Це менше п’ятої частини середнього рівня фінансування, який спостерігався торік.

Окрему увагу автори дослідження приділили безпілотникам. За їхніми даними, саме ця категорія озброєння стала одним із головних напрямків підтримки України.

Зокрема, Велика Британія профінансувала передачу щонайменше 120 тис. дронів. У дослідженні зазначається, що це найбільший одноразовий пакет допомоги безпілотниками за весь час війни. Німеччина та Норвегія додатково виділили приблизно по 500 млн євро на закупівлю дронів, а Нідерланди – близько €250 млн.

За оцінками Кільського інституту, значення безпілотників у структурі військової допомоги стрімко зростає. Якщо у 2022 році підтверджене фінансування цього напрямку становило близько €400 млн, то у 2024 році воно зросло до €1 млрд, у 2025 році – до €1,2 млрд. Лише за перші чотири місяці 2026 року на безпілотники вже було спрямовано близько €1,6 млрд.

Дослідники зазначають, що реальні обсяги фінансування можуть бути ще вищими, оскільки у звіті враховані лише ті витрати, які вдалося точно прив’язати до конкретних європейських донорів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні підтвердили подальшу підтримку України. У спільній заяві лідери наголосили на необхідності гарантій безпеки для Києва, збереженні заморожених російських активів до завершення агресії та продовженні військової допомоги українській армії.