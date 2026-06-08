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Трамп назвав умову для розмороження мільярдів доларів Ірану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп назвав умову для розмороження мільярдів доларів Ірану
На вулицях Ірану люди святкували удари по Ізраїлю
скріншот з відео

Тегеран розраховує отримати до $24 млрд, але Вашингтон спершу вимагає виконання однієї ключової умови

Іранські активи, заморожені за кордоном через міжнародні санкції, залишатимуться недоступними для Тегерана, доки не буде досягнуто довгострокового припинення вогню між Іраном, США та Ізраїлем. Президент США Дональд Трамп заявив, що питання доступу Ірану до заблокованих коштів може розглядатися лише після досягнення відповідної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Al Jazeera.

«Якщо вони поводяться добре, якщо добре виконують свою роботу, ми починаємо розмову», – сказав Трамп, коментуючи можливість розмороження активів.

Водночас іранська сторона неодноразово заявляла, що майбутні домовленості можуть залежати від часткового розблокування коштів ще на етапі переговорів. У Тегерані пояснюють таку позицію недовірою до Сполучених Штатів після попереднього досвіду переговорного процесу.

За різними оцінками, через американські та міжнародні санкції на рахунках Ірану по всьому світу залишаються замороженими понад $100 млрд.

Іранські державні медіа повідомляють, що Тегеран домагається розблокування від $12 млрд до $24 млрд у межах можливої угоди про припинення вогню. За запропонованим механізмом половина коштів має бути перерахована після підписання домовленостей, а решта – на наступних етапах їх реалізації.

Питання заморожених активів залишається одним із ключових у відносинах між Вашингтоном і Тегераном. Саме доступ до цих коштів Іран вважає одним із головних стимулів для укладення нових домовленостей.

Нагадаємо, що 7 червня Іран запустив кілька хвиль балістичних ракет по Ізраїлю у відповідь на ізраїльські удари по штаб-квартирах «Хезболли» у Бейруті. Тоді ізраїльські сили ППО перехопили частину ракет, а президент США Дональд Трамп закликав сторони утриматися від подальшої ескалації.

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Теги: США Іран війна Дональд Трамп

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