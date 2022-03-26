  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Чеська міністерка відмовилася їхати до Угорщини через її політику щодо України

    Міністр оборони Чехії саботує саміт в Угорщині через її політику щодо України - Чеська міністерка відмовилася їхати до Угорщини через її політику щодо України
    Міністр оборони Чехії саботує саміт в Угорщині через її політику щодо України
    фото: mocr.army.cz

    Міністерка розкритикувала політику Угорщини стосовно Росії та України

    Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова саботує зустріч міністрів оборони країн Вишеградської групи (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина), що має відбутися в Угорщині. Про це вона заявила в Twitter.

    Міністерка розкритикувала політику Угорщини стосовно Росії та України, що зазнала повномасштабного вторгнення російських військ.

    «Я завжди підтримувала V4 і мені дуже шкода, що дешева російська нафта для угорських політиків зараз важливіша ніж українська кров», – написала Яна Чернохова.

    Міністерка акцентувала, що наступної неділі, 3 квітня, в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Вона каже, що не хоче бути учасницею чиєїсь виборчої кампанії.

    Чи підтримають її рішення міністри оборони Словаччини та Польщі поки невідомо.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав владу Угорщини визначитися, яку сторону у розв'язаній Росією війні вона підтримує.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чеська міністерка відмовилася їхати до Угорщини через її політику щодо України