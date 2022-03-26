Чеська міністерка відмовилася їхати до Угорщини через її політику щодо України

Міністр оборони Чехії саботує саміт в Угорщині через її політику щодо України

Міністерка розкритикувала політику Угорщини стосовно Росії та України

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова саботує зустріч міністрів оборони країн Вишеградської групи (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина), що має відбутися в Угорщині. Про це вона заявила в Twitter.

Міністерка розкритикувала політику Угорщини стосовно Росії та України, що зазнала повномасштабного вторгнення російських військ.

«Я завжди підтримувала V4 і мені дуже шкода, що дешева російська нафта для угорських політиків зараз важливіша ніж українська кров», – написала Яна Чернохова.

Міністерка акцентувала, що наступної неділі, 3 квітня, в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Вона каже, що не хоче бути учасницею чиєїсь виборчої кампанії.

Do Maďarska na setkání ministrů obrany V4 (st-čt) osobně nepojedu. Příští týden mají volby a není správné, abych se tam podílela na kampani. Vždycky jsem V4 podporovala a velmi mě mrzí, že pro maďarské politiky je teď levná ruská ropa důležitější než ukrajinská krev.#SlavaUkraini — Jana Černochová (@jana_cernochova) March 25, 2022

Чи підтримають її рішення міністри оборони Словаччини та Польщі поки невідомо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав владу Угорщини визначитися, яку сторону у розв'язаній Росією війні вона підтримує.