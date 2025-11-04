Чи пережили США свої найкращі часи? Опитування показало різницю в поглядах американців

Близько половини американців вважають, що найкращі часи країни вже позаду

Згідно з нещодавнім опитуванням Politico, близько половини американців вважають, що найкращі часи для країни вже позаду. Це опитування, проведене в середині жовтня, показало, що 49% респондентів вірять, що найкращі часи залишилися в минулому, тоді як 41% вважають, що найкраще ще попереду, і 10% вважають, що ці часи вже настали, пише «Главком».

Серед виборців різних політичних груп існує помітний розкол. Прихильники президента Дональда Трампа більш оптимістичні, з 55% серед них, які вважають, що найкращі часи ще попереду. Водночас серед виборців колишньої віцепрезидентки Камали Гарріс, 62% вважають, що найкращі часи вже позаду.

Ці песимістичні настрої відображаються також у поглядах на так звану «американську мрію». 46% дорослих американців вважають, що американська мрія «більше не існує», особливо серед людей до 45 років. Лише 26% респондентів не погоджуються з таким твердженням, а 28% не мають чіткої позиції з цього питання.

Крім того, більшість респондентів вважають, що життя сьогодні гірше, ніж п’ять років тому, під час пандемії COVID-19. 62% респондентів заявили, що стан світу наразі гірший, 54% вважають, що якість життя в США погіршилася, а 59% переконані, що політична поляризація в країні стала ще більш вираженою.

До слова, рейтинг схвалення діяльності президента США Дональда Трампа знизився до найнижчого рівня за весь період його президентства.

Причиною цього падіння популярності є незадоволеність американців урядовою політикою щодо вартості життя, зокрема зростаючою інфляцією, яка впливає на їхні щоденні витрати. 63% опитаних не схвалюють заходи Трампа для боротьби з інфляцією, що більше, ніж удвічі перевищує кількість тих, хто вважає, що він справляється з цією проблемою.