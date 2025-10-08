Затримано 6 тис. рейсів: американські аеропорти паралізовані через нестачу диспетчерів

Згідно з федеральними даними про польоти, аеропорти в таких містах США, як Денвер, Ньюарк (штат Нью-Джерсі) та Бербанк (штат Каліфорнія) зазнали затримок рейсів через нестачу авіадиспетчерів

У Сполучених Штатах масово затримують та скасовують авіарейси. Проблеми пов'язані з гострою нестачею авіадиспетчерів на тлі шатдауну. Про це повідомляє телеканал CBS з посиланням на інформацію Федерального управління цивільної авіації США, пише «Главком».

Серйозні труднощі мають аеропорти в штаті Каліфорнія, а також повітряні гавані Денвера, Ньюарка і Нью-Джерсі. У всіх транспортних вузлах відзначається критична нестача персоналу.

За даними сервісу FlightAware, лише 6 жовтня у США було затримано близько 6 тис. авіарейсів. Телеканал зазначає, що масштаб збоїв став максимальним із літа 2022 року. Тоді відбулося масове відновлення польотів після повного скасування всіх коронавірусних обмежень.

Нагадаємо, на автомагістраль Highway 50 у Сакраменто впав медичний гелікоптер. Унаслідок авіакатастрофи тяжкі травми отримали троє людей.

До слова, пасажирський літак Spirit Airlines став небезпечно близьким до літака Air Force One, на якому перебував президент США Дональд Трамп, під час польоту над Нью-Йорком.

Раніше літак авіакомпанії American Airlines перервав політ через зіткнення з птахами у США.

Пілоти найбільшої німецької авіакомпанії Lufthansa під час голосування, проведеного профспілкою пілотів Vereinigung Cockpit (VC), схвалили проведення страйку. Але дата поки що не оголошена. VC вимагає від керівництва Lufthansa збільшити пенсійні внески, що виплачуються авіакомпанією приблизно за 4800 своїх пілотів.