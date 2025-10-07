Світові ціни на золото стрімко зростають через шатдаун у США

Від початку 2025 року золото подорожчало більш ніж на 50%, неодноразово оновлюючи історичні максимуми

Світові ціни на золото стрімко зростають і вперше з 1979 року наближаються до позначки $4 000 за тройську унцію. Такий стрибок зумовлений політичною нестабільністю та частковим припиненням роботи уряду США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

На відкритті торгів у вівторок вартість золота зросла ще на 0,4% – до $3 976,25 за унцію, після підйому на 1,9% днем раніше. Попит на дорогоцінний метал зростає, адже інвестори шукають безпечні активи на тлі шатдауну у США та невизначеності щодо подальших рішень Федеральної резервної системи.

Зупинка федеральних структур позбавила ринки важливих макроекономічних даних, необхідних для оцінки стану економіки. Це ускладнює роботу ФРС, яка готується до чергового засідання наприкінці жовтня.

Трейдери очікують, що регулятор може знизити ключову ставку вже цього місяця, що зробить золото ще привабливішим для інвесторів, адже воно не приносить відсотків і зростає в ціні під час м’якої монетарної політики.

Від початку 2025 року золото подорожчало більш ніж на 50%, неодноразово оновлюючи історичні максимуми. Якщо поточна тенденція збережеться, це стане найбільшим річним зростанням вартості металу з 1979 року.

Аналітики пояснюють ралі активними закупівлями золота центральними банками та зростанням інвестицій у золоті ETF-фонди після поновлення циклу зниження ставок у США.

На спотовому ринку в Сінгапурі станом на 6:41 ранку за місцевим часом золото торгувалося на рівні $3 961,33 за унцію. Індекс Bloomberg Dollar Spot знизився на 0,1%, що також підтримало попит на дорогоцінний метал.

Срібло залишалося стабільним після зростання на 1,6% у попередній сесії – до $48,77 за унцію, лише на долар менше від історичного максимуму 1993 року. Ціни на платину та паладій також демонструють зростання.

Нагадаємо, у США уряд призупинив роботу. Політичний параліч настав на тлі заяв президента Дональда Трампа, який пригрозив скасувати програми, що підтримуються демократами, і звільнити ще більше федеральних службовців, якщо уряд припинить роботу.

Адміністрація наполягає, що скорочення є неминучими наслідками того, що демократи «зупинили роботу уряду». Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт заявила, що президент доручив виявити, де можна провести скорочення.

Водночас зупинка роботи американського уряду через відсутність консенсусу щодо бюджету не позначилася на військовій допомозі Україні.