Як мобілізація впливає на економіку РФ: дані британської розвідки

Призов до армії в Росії продовжує негативно впливати на робочу силу в її промисловості

Нестача робочої сили в промисловості Росії досягла нового максимуму

У міністерстві оборони Великої Британії заявили, що мобілізація сотень тисяч людей для війни з Україною негативно впливає на економіку РФ. Тому перед президентськими виборами 2024 року нової мобілізації, швидше за все, не буде.

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Зазначається, що до кінця 2023 року російські військові мають намір набрати 420 тисяч контрактників. 3 вересня 2023 року заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що на даний момент набрано 280 тисяч військовослужбовців. Разом з тим, ці цифри неможливо перевірити незалежно.

Британська розвідка наголошує, що призов до армії в Росії продовжує негативно впливати на робочу силу в її промисловості.

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За даними Інституту економічної політики Єгора Гайдара, нестача робочої сили в промисловості Росії досягла нового максимуму в 42% у липні 2023 року, що на 7% вище, ніж у квітні 2023 року. Однак, на відміну від призову на військову службу в інших країнах, в ІТ-секторі Росія зробила кроки щодо збереження робочої сили. Це, ймовірно, свідчить про особливо гостру нестачу в секторі після того, як близько 100 тисяч ІТ-фахівців покинули Росію у 2022 році (10% робочої сили ІТ-сектору).

Російський диктатор Володимир Путін 4 вересня 2023 року підписав указ про збільшення віку звільнення від призову до армії для ІТ-фахівців із 27 до 30 років. На думку розвідників, це свідчить про те, що мобілізація та заклик на військову службу в Росії посилили нестачу робочої сили у необоронному секторі.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб повідомляв, що зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що у найближчий час у Росії та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб.