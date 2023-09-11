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Як мобілізація впливає на економіку РФ: дані британської розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як мобілізація впливає на економіку РФ: дані британської розвідки
Призов до армії в Росії продовжує негативно впливати на робочу силу в її промисловості
фото ілюстративне

Нестача робочої сили в промисловості Росії досягла нового максимуму

У міністерстві оборони Великої Британії заявили, що мобілізація сотень тисяч людей для війни з Україною негативно впливає на економіку РФ. Тому перед президентськими виборами 2024 року нової мобілізації, швидше за все, не буде.

Зазначається, що до кінця 2023 року російські військові мають намір набрати 420 тисяч контрактників. 3 вересня 2023 року заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що на даний момент набрано 280 тисяч військовослужбовців. Разом з тим, ці цифри неможливо перевірити незалежно.

Британська розвідка наголошує, що призов до армії в Росії продовжує негативно впливати на робочу силу в її промисловості.

За даними Інституту економічної політики Єгора Гайдара, нестача робочої сили в промисловості Росії досягла нового максимуму в 42% у липні 2023 року, що на 7% вище, ніж у квітні 2023 року. Однак, на відміну від призову на військову службу в інших країнах, в ІТ-секторі Росія зробила кроки щодо збереження робочої сили. Це, ймовірно, свідчить про особливо гостру нестачу в секторі після того, як близько 100 тисяч ІТ-фахівців покинули Росію у 2022 році (10% робочої сили ІТ-сектору).

Російський диктатор Володимир Путін 4 вересня 2023 року підписав указ про збільшення віку звільнення від призову до армії для ІТ-фахівців із 27 до 30 років. На думку розвідників, це свідчить про те, що мобілізація та заклик на військову службу в Росії посилили нестачу робочої сили у необоронному секторі.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб повідомляв, що зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що у найближчий час у Росії та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб.

Теги: війна мобілізація росія

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