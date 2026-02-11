Польська поліція затримала українця, якого шукали спецслужби України: подробиці

Головна Світ Соціум
Лариса Голуб
Правоохоронці затримали українця в аеропорту поблизу Жешува після прибуття з Іспанії
фото: PAP

Польські правоохоронці затримали в аеропорту Жешува громадянина України, якого розшукували за незаконне привласнення цінного майна

На території Польщі правоохоронці затримали громадянина України, який тривалий час переховувався від правосуддя. Чоловіка підозрюють у вчиненні тяжких злочинів на території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польську агенцію PAP.

Повідомляється, що це була спільна операція польських правоохоронців та українських спецслужб. Чоловіка заарештували в аеропорту «Жешув-Ясьонка», коли той повертався рейсом з іспанського Аліканте.

Під час перевірки документів в аеропорту прикордонники з пункту встановили, що чоловіка розшукують українські служби, які оголосили йому червоне повідомлення Інтерполу. Йому закидають незаконне привласнення значної суми коштів та службову підробку документів. 

«Чоловіка доправили до суду, який розгляне запит про екстрадицію. Тим часом щодо нього обрано запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою», – повідомили правоохоронці.  

Українцю загрожує вісім років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові затримано жінку, яка обстріляла машину ТЦК. Львів’янка влаштувала стрілянину посеред міста та поцілила у мікроавтобус ТЦК.

Інцидент стався вранці 2 лютого у у Шевченківському районі Львова, де група ТЦК та поліції здійснювали заходи оповіщення. Тоді ж 44-річна львів’янка побачила представників ТЦК та дістала пневматичний пістолет. Спочатку місцева мешканка побила лобове скло авто пістолетом, а потім вистрілила у мікроавтобус військовослужбоців Галицько-Франківського ОРТЦК та СП.

