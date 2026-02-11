Українських біженців у країнах ЄС стало більше: цифри за грудень

Кількість українських біженців зросла до 4,35 млн осіб

Станом на кінець 2025 року загальна кількість громадян України, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу, сягнула 4,35 млн осіб. Лише за грудень цей показник зріс майже на 25 тис. осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Євростат.

Трійка країн, що прийняли найбільшу кількість українців, залишається незмінною. На них припадає близько 60% усіх виданих статусів тимчасового захисту:

Німеччина: 1 250 620 осіб (28,7% від загальної кількості в ЄС).

Польща: 969 240 осіб (22,3%).

Чехія: 393 055 осіб (9,0%).

Порівняно з кінцем листопада 2025 року загальна кількість осіб з України, які перебували під тимчасовим захистом, збільшилася на 24 675 (+0,6 %).

Серед 26 країн ЄС, за якими є дані, у 22 країнах зросла кількість осіб, що перебувають під тимчасовим захистом, причому найбільше зростання спостерігалося в Німеччині (+9 620; +0,8 %), Іспанії (+2 235; +0,9 %) та Румунії (+2 160; +1,1 %). Серед 4 країн ЄС, які зареєстрували зменшення, найбільше було зафіксовано у Франції (-1250; -2,4 %) та Естонії (-470; -1,3 %).

Найвище співвідношення осіб, які отримали тимчасовий захист, на тисячу осіб було зафіксовано в Чехії (36,0), Польщі (26,6) та на Кіпрі і в Словаччині (по 25,8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,7 на тисячу осіб.

Станом на 31 грудня 2025 року громадяни України становили понад 98,4 % осіб, які отримали тимчасовий захист в ЄС. Дорослі жінки становили 43,6 % осіб, неповнолітні становили майже третину (30,5 %), а дорослі чоловіки – трохи більше чверті (25,9 %) від загальної кількості.

13 червня 2025 року Європейська Рада ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для цих осіб з 4 березня 2026 року до 4 березня 2027 року.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року країни Європейського Союзу видали 74 175 нових рішень про надання тимчасового захисту українським біженцям. Це другий за величиною місячний показник року, поступаючись лише вересневому піку.