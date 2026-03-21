Блекаут в Іспанії 2025 року: розслідування виявило 17 причин аварії

фото: Reuters

Масштабний блекаут у Європі, що стався у квітні 2025 року, був спричинений не однією причиною, а цілою низкою системних проблем – експерти нарахували щонайменше 17 факторів. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на фінальний звіт Європейської мережі операторів систем передачі електроенергії (Entso-E), оприлюднений 20 березня, пише «Главком».

Йдеться про одне з найбільших відключень електроенергії в Європі за останні 20 років. За словами голови Entso-E Даміана Кортінаса, це був «ідеальний шторм»: поєднання технічних збоїв, людського фактору та недоліків у регулюванні.

Що сталося

28 квітня 2025 року в іспанській енергосистемі різко зросла напруга, і це стало ключовою аномалією. Зазвичай блекаути виникають через її падіння, але цього разу ситуація була протилежною: показники перевищили норму у 400 кіловольт.

Першою «зламалася» велика сонячна електростанція на півдні країни, згодом вона відключилася від мережі. Далі почався ланцюговий ефект: одна за одною виходили з ладу інші генеруючі потужності, включно з газовими та гідроелектростанціями. За лічені секунди система втратила контроль.

Чому це сталося

У звіті прямо зазначається, що «немає єдиної причини» аварії. Натомість експерти виділили одразу 17 факторів, серед яких:

  • застарілі налаштування системи управління;
  • помилки в роботі генерації;
  • слабке регулювання напруги в Іспанії;
  • некоректна робота відновлюваної енергетики.

Окремо звертають увагу на дахові сонячні панелі, оскільки вони масово відключилися на ранньому етапі аварії, що лише прискорило колапс системи.

Провали в управлінні

Ключовою проблемою називають саме управління енергосистемою. Зокрема, газові електростанції, які мали стабілізувати мережу, працювали менш ніж на 75% потужності, і за це не було жодних санкцій.

Крім того, частина обладнання, яке відповідає за баланс напруги, в Іспанії працює в ручному режимі. Експерти фактично вказують на системну слабкість: інфраструктура не відповідала навантаженню, а правила – реальним ризикам.

Хто винен

Оператор мережі Red Eléctrica відкинув свою відповідальність. У компанії заявили, що причиною стали «коливання в мережі», відключення сонячних установок і помилки генерації.

Втім, сам звіт називають «викривальним» для управління системою. Більшість рекомендацій прямо адресовані операторам електромереж.

Експерти сформулювали 21 рекомендацію, і 19 із них стосуються саме роботи операторів мереж по всій Європі. Йдеться про необхідність кращого контролю напруги, модернізацію інфраструктури та автоматизацію систем.

Окремо наголошується, що без оновлення, зокрема дахових сонячних панелей, подібні інциденти можуть повторитися. Але це потребуватиме значних інвестицій.

Нагадаємо, 28 квітня 2025 року в Іспанії відбулися масштабні перебої з електропостачанням, які торкнулися авіаційного та залізничного сполучення, а також громадського транспорту. У Мадриді не працювали світлофори, не було світла в аптеках, магазинах та ресторанах.

Як повідомлялось, Національна судова колегія Іспанії засекретила матеріали розслідування масштабного відключення електроенергії.

