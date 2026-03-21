У Польщі трагічно загинули двоє українців, ще один – у лікарні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Польщі трагічно загинули двоє українців, ще один – у лікарні
Вогонь швидко охопив приміщення, де працювала ремонтна бригада
фото: x.com/MiejskiReporter

У Варшаві під час ремонту будинку спалахнула масштабна пожежа, яка забрала життя чотирьох працівників будівельної бригади

У столиці Польщі сталася моторошна трагедія, яка забрала життя українських громадян. У суботу, 21 березня, під час виконання ремонтних робіт у варшавській дільниці Урсинув спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули четверо робітників. Як інформує «Главком», про це повідомляє Miejski Reporter.

За попередніми даними правоохоронців, вогонь швидко охопив приміщення, де працювала ремонтна бригада. На жаль, врятувати чотирьох осіб не вдалося. У поліції Варшави офіційно підтвердили, що двоє із загиблих є громадянами України.

У Польщі трагічно загинули двоє українців, ще один – у лікарні фото 1

Ще один українець, який перебував на місці події, вижив, однак отримав травми – його терміново доправили до місцевої лікарні.

У Польщі трагічно загинули двоє українців, ще один – у лікарні фото 2

Наразі польські слідчі продовжують працювати на місці трагедії, щоб встановити всі обставини та точну причину займання.

У Польщі трагічно загинули двоє українців, ще один – у лікарні фото 3

Нагадаємо, у Польщі жорстоко вбили 38-річну жінку з Тернопільської області. Тіло 38-річної жінки виявили в коридорі при вході в багатоквартирний будинок. Зловмисником виявився 48-річний чоловік. Чоловік завдав жінці двадцять ударів ножем. Його затримали через три години після вбивства. За цей злочин передбачено довічне ув'язнення.

Раніше, 13 січня, на меблевій фабриці в польському місті Янків (Великопольське воєводство) верстат для обрізки дерева відрізав 18-річному українцю ноги.

Трамп порадів смерті ексдиректора ФБР, який розслідував його зв’язки з Росією
Трамп порадів смерті ексдиректора ФБР, який розслідував його зв'язки з Росією
У Польщі трагічно загинули двоє українців, ще один – у лікарні
У Польщі трагічно загинули двоє українців, ще один – у лікарні
Очільник угорського МЗС роками звітував Лаврову про хід засідань Євросоюзу – WP
Очільник угорського МЗС роками звітував Лаврову про хід засідань Євросоюзу – WP
Блекаут в Іспанії 2025 року: розслідування виявило 17 причин аварії
Блекаут в Іспанії 2025 року: розслідування виявило 17 причин аварії
Невдалий жарт: пасажира зняли з рейсу в Польщі через «ядерну бомбу» в багажі
Невдалий жарт: пасажира зняли з рейсу в Польщі через «ядерну бомбу» в багажі
У Південній Кореї сталась пожежа на заводі автозапчастин: 10 загиблих
У Південній Кореї сталась пожежа на заводі автозапчастин: 10 загиблих

