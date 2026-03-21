У Польщі трагічно загинули двоє українців, ще один – у лікарні

У Варшаві під час ремонту будинку спалахнула масштабна пожежа, яка забрала життя чотирьох працівників будівельної бригади

У столиці Польщі сталася моторошна трагедія, яка забрала життя українських громадян. У суботу, 21 березня, під час виконання ремонтних робіт у варшавській дільниці Урсинув спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули четверо робітників. Як інформує «Главком», про це повідомляє Miejski Reporter.

За попередніми даними правоохоронців, вогонь швидко охопив приміщення, де працювала ремонтна бригада. На жаль, врятувати чотирьох осіб не вдалося. У поліції Варшави офіційно підтвердили, що двоє із загиблих є громадянами України.

Ще один українець, який перебував на місці події, вижив, однак отримав травми – його терміново доправили до місцевої лікарні.

Наразі польські слідчі продовжують працювати на місці трагедії, щоб встановити всі обставини та точну причину займання.

