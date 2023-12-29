Путін готується воювати п'ять років. Ну то й що?

Схоже, саме зі сценарію п'ятирічної війни виходять у Китаї, а своєму російському партнеру не дуже довіряють

Про це він начебто заявив Сі Цзіньпіну, як стверджує автор цікавої статті у Nikkei Asia, посилаючись на поінформовані джерела.

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Це виливає чергову діжку холодної води на тих, хто сподівається на мир через замирення з росією.

Автор цитованого японського видання Nikkei, експерт з Китаю Кацуї Наказава розмірковує, чи підтримуватиме Китай росію, аби захистити «свої інвестиції».

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Наказава стверджує, що Китай не був проінформований про повномасштабне вторгнення в Україну і очікував 2022-го (певно, як і українська влада) на локальну операцію на Донбасі, не був готовий до повномасштабної війни.

Ще у березні 2022, після перших невдач «бліцкріґу», путін заявив Сі, що росія «виключає компроміси», має намір воювати в Україні щонайменше п'ять років і досягти своєї мети, – розгромити та підкорити собі Україну.

Це вчергове засвідчує нікчемність розмов росії про «мир» і має стати ще одним свідченням для західних союзників України.

Схоже, саме зі сценарію п'ятирічної війни виходять у Китаї, а своєму російському партнеру не дуже довіряють.

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Автор згаданої статті припускає, що Китай скептично поставився до путінської авантюри і підтримуватиме росію лише до тої пори, поки та матиме успіх на фронті.

Щоб позбавити агресора цієї надії, Україна має терміново завершити побудову ешелонованих фортифікаційних споруд, налагодити масове виробництво безпілотних систем, випереджаючий випуск нових рішень у цій сфері, розгорнути засоби радіо-електронної боротьби, навести лад у мобілізації (з наголосом на «службі за спеціальністю»), відновити ефективні стосунки з союзниками…

Навіть без звернення до Касандри зрозуміло, що це надто комплексна і складна задача для нинішньої влади. Однак альтернатива – поразка. Тому владу треба до ефективних рішень примусити.

На порядку денному одне питання: Як?

Умови війни поки нічого, крім масованого переконання шляхом привернення уваги суспільства, не залишають…

Маємо це робити ефективно.