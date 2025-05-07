Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ватикан повідомив, коли чекати звістки про обрання понтифіка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Ватикан повідомив, коли чекати звістки про обрання понтифіка
Результати голосування в конклаві оголошуються світові за допомогою диму: білого у випадку обрання Папи, чорних, якщо не досягнуто необхідної більшості
фото: Reuters

Для обрання Папи Римського необхідні голоси двох третин виборців

У Ватикані офіційно розпочався конклав для обрання нового Папи Римського. Перший дим, який сповіщатиме, чи вдалося обрати нового понтифіка, буде не раніше 20:00 за київським часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky TG24.

Вибори розпочалися зі спільної меси в базиліці Святого Петра, яку очолив кардинал Джованні Баттіста Ре. У каплиці Павла близько 17:30 за київським часом почнеться урочиста процесія до Сикстинської капели, де кардинали й залишатимуться до обрання нового Папи Римського. 

Пресслужба Ватикану повідомила, що перший дим конклаву, який сповіщатиме, чи вдалося обрати нового понтифіка, буде не раніше 20:00 за київським часом. Якщо він чорного кольору, це означає, що нового Папу поки що не обрали. Якщо ж із димаря іде білий дим, рішення ухвалене.

Завтра, 8 травня, дим буде близько 11:30 або 13:00, далі – о 18:30 або близько 20:00.

Нагадаємо, на конклаві будуть присутні 133 кардинали з 70 країн. Середня тривалість останніх 10 конклавів становила більш як три дні, і жоден з них не тривав понад п'ять днів. Найкоротший – відбувався 2013 року і тривав лише два дні.

Протягом багатьох століть жодного Папу не обирали у перший день конклаву. У середу пройде лише одне голосування. Після цього кардинали зможуть голосувати до чотирьох разів на день. Чорний дим із димаря на даху каплиці означатиме безрезультатне голосування, тоді як білий дим і дзвони сигналізуватиме про те, що церква отримала нового лідера.

Близько 80% кардиналів, які увійдуть до Сикстинської капели, були призначені Франциском, що збільшує ймовірність того, що його наступник якимось чином продовжить його прогресивну політику, попри сильний спротив традиціоналістів. Італійський кардинал П'єтро Паролін і філіппінський кардинал Луїс Антоніо Тагле вважаються головними претендентами на перемогу.

Територія Ватикану буде відключена від мобільного зв’язку, а також навколо Сікстинської капели будуть застосовуватися військові глушники зв’язку. Всі сигнали мобільних телефонів буде деактивовано для проведення секретного конклаву.

До слова, посол України у Ватикані Андрій Юраш поділився своїми думками щодо потенційних наступників Папи Римського. В інтерв'ю «Главкому» він оцінив шанси українського кардинала Миколи Бичка стати новим очільником Католицької церкви.

Юраш зазначив, що теоретично будь-який неодружений чоловік-католик може бути обраний Папою, тому кардинал Бичок є одним із можливих кандидатів. Проте, за словами посла, серед найбільш імовірних претендентів, яких називають експерти, українського кардинала наразі немає.

Читайте також:

Теги: Папа Римський Ватикан Конклав

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після смерті Папи Римського кардинали з усього світу збираються у Сикстинській капелі для проведення конклаву
Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів
21 квiтня, 11:33
Франциск лише кілька разів з’являвся на публіці після повернення до Ватикану 23 березня
Великодня меса у Ватикані розпочалася без Папи Франциска
20 квiтня, 12:32
Папа Римський Франциск помер у віці 88 років
Папа Франциск стане першим понтифіком за понад століття, похованим за межами Ватикану
21 квiтня, 15:39
Похорон Папи Римського має відбутись за спрощеною процедурою
Смерть Папи Римського: зʼявилися перші фото покійного
22 квiтня, 10:47
Зеленський: «Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато»
Історична зустріч у Римі. Зеленський розповів, про що говорив із Трампом
26 квiтня, 14:29
Зеленський із першою леді прибули на прощання з Папою Римським
Зеленський із першою леді прибули на прощання з Папою Римським
26 квiтня, 08:45
Дональд Трамп і його дружина покинули церемонію, щойно вона закінчилася
Трамп припустився помилки з костюмом на похороні Папи
26 квiтня, 20:52
Харчування участиків конклаву під жорстким контролем
Таємниця конклаву: чим годуватимуть кардиналів, які обирають Папу Римського
5 травня, 15:45
Протягом багатьох століть у перший день конклаву кардинали не обирали жодного Папу Римського
У Ватикані розпочинається конклав
Сьогодні, 12:36

Соціум

Ватикан повідомив, коли чекати звістки про обрання понтифіка
Ватикан повідомив, коли чекати звістки про обрання понтифіка
Що дасть колонізація Марса людству? Ілон Маск висловив думку
Що дасть колонізація Марса людству? Ілон Маск висловив думку
У Ватикані розпочинається конклав
У Ватикані розпочинається конклав
У Фінляндії розбився винищувач Hornet
У Фінляндії розбився винищувач Hornet
США мають мережу таємних «підземних міст» вартістю $21 трлн – NYP
США мають мережу таємних «підземних міст» вартістю $21 трлн – NYP
У Конго стався спалах бубонної та легеневої чуми
У Конго стався спалах бубонної та легеневої чуми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 травня 2025
34K
Визволений з російського полону боєць заспівав «Ой у лузі червона калина»
29K
Трамп анонсував «оголошення», яке буде «одним із найважливіших за багато років»
13K
Прогноз магнітних бур на 7-9 травня: якою буде сонячна активність
11K
Втрати ворога станом на 7 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
Вчора, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Вчора, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Вчора, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
5 травня, 12:57

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua