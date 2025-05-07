Ватикан повідомив, коли чекати звістки про обрання понтифіка

Результати голосування в конклаві оголошуються світові за допомогою диму: білого у випадку обрання Папи, чорних, якщо не досягнуто необхідної більшості

Для обрання Папи Римського необхідні голоси двох третин виборців

У Ватикані офіційно розпочався конклав для обрання нового Папи Римського. Перший дим, який сповіщатиме, чи вдалося обрати нового понтифіка, буде не раніше 20:00 за київським часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky TG24.

Вибори розпочалися зі спільної меси в базиліці Святого Петра, яку очолив кардинал Джованні Баттіста Ре. У каплиці Павла близько 17:30 за київським часом почнеться урочиста процесія до Сикстинської капели, де кардинали й залишатимуться до обрання нового Папи Римського.

Пресслужба Ватикану повідомила, що перший дим конклаву, який сповіщатиме, чи вдалося обрати нового понтифіка, буде не раніше 20:00 за київським часом. Якщо він чорного кольору, це означає, що нового Папу поки що не обрали. Якщо ж із димаря іде білий дим, рішення ухвалене.

Завтра, 8 травня, дим буде близько 11:30 або 13:00, далі – о 18:30 або близько 20:00.

Нагадаємо, на конклаві будуть присутні 133 кардинали з 70 країн. Середня тривалість останніх 10 конклавів становила більш як три дні, і жоден з них не тривав понад п'ять днів. Найкоротший – відбувався 2013 року і тривав лише два дні.

Протягом багатьох століть жодного Папу не обирали у перший день конклаву. У середу пройде лише одне голосування. Після цього кардинали зможуть голосувати до чотирьох разів на день. Чорний дим із димаря на даху каплиці означатиме безрезультатне голосування, тоді як білий дим і дзвони сигналізуватиме про те, що церква отримала нового лідера.

Близько 80% кардиналів, які увійдуть до Сикстинської капели, були призначені Франциском, що збільшує ймовірність того, що його наступник якимось чином продовжить його прогресивну політику, попри сильний спротив традиціоналістів. Італійський кардинал П'єтро Паролін і філіппінський кардинал Луїс Антоніо Тагле вважаються головними претендентами на перемогу.

Територія Ватикану буде відключена від мобільного зв’язку, а також навколо Сікстинської капели будуть застосовуватися військові глушники зв’язку. Всі сигнали мобільних телефонів буде деактивовано для проведення секретного конклаву.

До слова, посол України у Ватикані Андрій Юраш поділився своїми думками щодо потенційних наступників Папи Римського. В інтерв'ю «Главкому» він оцінив шанси українського кардинала Миколи Бичка стати новим очільником Католицької церкви.

Юраш зазначив, що теоретично будь-який неодружений чоловік-католик може бути обраний Папою, тому кардинал Бичок є одним із можливих кандидатів. Проте, за словами посла, серед найбільш імовірних претендентів, яких називають експерти, українського кардинала наразі немає.