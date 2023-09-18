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Чи живий Кадиров? Кремль дав загадкову відповідь

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи живий Кадиров? Кремль дав загадкову відповідь
Минулого тижня у чеченській діаспорі повідомили, що Кадиров уже кілька днів перебуває в комі
фото з відкритих джерел

Речник Путіна не став спростовувати чутки про хворобу голови Чечні

У Кремлі відповіли на питання про хворобу голови Чечні Рамзана Кадирова. Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

«Кремль не дає довідок про стан здоров'я Рамзана Кадирова, це не питання адміністрації президента», – заявив Пєсков.

Втім, речник Путіна не став спростовувати чутки про хворобу голови Чечні.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила про критичний стан голови Чечні. Як повідомляють джерела Obozrevatel у чеченській діаспорі, Кадиров уже кілька днів перебуває в комі. Літаком його доправляли в Москву, але там лікарі нічим не змогли допомогти, після чого Кадирова повернули знову до Чечні. Наразі його планують перевезти на лікування за кордон, найімовірніше, в ОАЕ.

Згодом лідер Чеченської республіки Рамзан Кадиров опублікував відео нібито з прогулянки, щоб розвіяти чутки про свою смерть, які активно почали ширитися мережею.

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Теги: розвідка Рамзан Кадиров смерть Дмитро Пєсков

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