Чи живий Кадиров? Кремль дав загадкову відповідь

Минулого тижня у чеченській діаспорі повідомили, що Кадиров уже кілька днів перебуває в комі

Речник Путіна не став спростовувати чутки про хворобу голови Чечні

У Кремлі відповіли на питання про хворобу голови Чечні Рамзана Кадирова. Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

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«Кремль не дає довідок про стан здоров'я Рамзана Кадирова, це не питання адміністрації президента», – заявив Пєсков.

Втім, речник Путіна не став спростовувати чутки про хворобу голови Чечні.

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Нагадаємо, раніше розвідка повідомила про критичний стан голови Чечні. Як повідомляють джерела Obozrevatel у чеченській діаспорі, Кадиров уже кілька днів перебуває в комі. Літаком його доправляли в Москву, але там лікарі нічим не змогли допомогти, після чого Кадирова повернули знову до Чечні. Наразі його планують перевезти на лікування за кордон, найімовірніше, в ОАЕ.

Згодом лідер Чеченської республіки Рамзан Кадиров опублікував відео нібито з прогулянки, щоб розвіяти чутки про свою смерть, які активно почали ширитися мережею.