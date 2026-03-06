США заявили, що не розширюють військові цілі в Ірані

Пентагон заявляє, що операція «Епічна лють» спрямована на ракети, військову промисловість і флот Ірану

Сполучені Штати не планують розширювати військові цілі в Ірані. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, коментуючи перебіг американської військової операції проти Тегерана, пише «Главком».

Гегсет наголосив, що Вашингтон чітко визначив завдання військової кампанії.

«Наші цілі не розширюються. Ми точно знаємо, чого намагаємося досягти», – сказав він.

За словами глави Пентагону, операція США, відома як Epic Fury («Епічна лють»), спрямована насамперед на знищення іранських наступальних ракет, об’єктів ракетного виробництва та військово-морського флоту.

Крім того, за його словами, ключовим завданням є недопущення отримання Іраном ядерної зброї. Водночас Гегсет прокоментував і заяви президента США Дональда Трампа щодо майбутнього політичного керівництва Ірану.

Він зазначив, що Трамп «має величезний вплив на те, хто керуватиме Іраном, враховуючи операцію, що триває».

Що відомо про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

28 лютого Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що рішення про удар було ухвалено для випередження ворожих планів. Трохи згодом президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. «Ми знищимо загрозу з боку жорстокого іранського режиму», – сказав Трамп.

Того ж дня, після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки.

1 березня стало відомо про загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Тоді Іран оголосив 40-денну жалобу за Хаменеї та пообіцяв помститися за нього.

2 березня Іран оголосив про перехід країни до військового протистояння з «американо-ізраїльським альянсом». Того дня світові ціни на нафту різко підскочили через загострення навколо Ірану.

Станом на 6 березня бойові дії між сторонами продовжуються.

За даними Axios, Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 23 лютого провели телефонну розмову, після якої було ухвалене рішення розпочати військову операцію проти Ірану.

Як повідомляє Politico, військове керівництво США розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня.