Атака на Кривий Ріг та затримання працівників «Ощадбанку» в Угорщині: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар

колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 6 березня 2026 року

Українське МЗС повідомило, що Угорщина взяла в заручники працівників «Ощадбанку», США та Венесуела домовилися відновити дипломатичні відносини, Ізраїль заявив про початок масштабних ударів по Тегерану, російські дрони влучили у багатоповерхівку та підприємство у Кривому Розі, США тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, у Севастополі після атаки дронів частина міста без електрики.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 6 березня:

Угорщина затримала співробітників «Ощадбанку»

МЗС України заявило, що в Будапешті угорська влада затримала сімох співробітників «Ощадбанку», які перевозили готівку між Австрією та Україною. Київ направив ноту з вимогою їхнього негайного звільнення та планує звернутися до ЄС щодо оцінки дій Угорщини.

США та Венесуела відновлюють дипломатичні відносини

Сполучені Штати та тимчасова влада Венесуели домовилися відновити дипломатичні й консульські відносини. У Держдепартаменті заявили, що цей крок має сприяти стабілізації ситуації та мирному переходу до демократично обраного уряду.

Ізраїль розпочав масштабні удари по Тегерану

Армія оборони Ізраїлю повідомила про початок широкомасштабної хвилі ударів по інфраструктурі іранського режиму в столиці Ірану. Іранське державне телебачення підтвердило вибухи у Тегерані.

Дрони атакували Кривий Ріг

У Кривому Розі російські безпілотники влучили у дев’ятиповерхівку та інфраструктурне підприємство. У місті триває ліквідація наслідків удару та розгортаються штаби допомоги постраждалим. Пожежі вже ліквідовано, ще на одній йде локалізація. Пошкоджено до 30 будинків. 

США дозволили Індії купувати російську нафту

Мінфін США тимчасово дозволив Індії протягом 30 днів купувати російську нафту, яка вже перебуває на танкерах у морі. У Вашингтоні пояснили, що це рішення має запобігти перебоям на світовому ринку енергоносіїв.

Севастополь залишився без світла після атаки дронів

У тимчасово окупованому Севастополі частина міста залишилася без електроенергії після атаки безпілотників. Повідомляється про пошкодження підстанції та вибухи в районі аеродрому «Бельбек».

Інші важливі новини: 

  1. Fox News показав український дрон у сюжеті про арсенал США
  2. Фінляндія планує скасувати заборону на розміщення ядерної зброї 
  3. НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
     
