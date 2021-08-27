CNN: розвідка попередила Байдена про можливість нового теракту в Кабулі

Служба національної безпеки США попередила Джо Байдена про можливість ще одного теракту в столиці Афганістану

Наступні кілька днів стануть найнебезпечнішими для операції з евакуації

Американська розвідка попередила президента США Джо Байдена про можливість нової терористичної атаки в Кабулі. Про це повідомила у Twitter кореспондентка CNN Кейтлан Коллінз.

Зазначається, що наступні кілька днів стануть найнебезпечнішими для операції з евакуації.

За словами журналістки, сьогодні вранці служба національної безпеки попередила Байдена про можливість ще одного теракту в Кабулі.

Як зазначив представник Білого дому в бесіді з журналісткою, наступні кілька днів місії з евакуації будуть найнебезпечнішими.

Раніше стало відомо ім'я терориста-смертника, який здійснив вибух у Кабулі.

Зазначимо, число загиблих в результаті вибухів в Кабулі зросло до 170. Число постраждалих сягає 200 осіб.

26 серпня в афганській столиці відбулося як мінімум шість вибухів. Перший теракт біля входу до кабульського аеропорту здійснив терорист-смертник. Відповідальність за атаки взяла на себе осередок «Вилаят Хорасан» – центральноазіатський філія угруповання «Ісламська держава».

У результаті вибуху біля аеропорту Кабула є загиблі. Серед жертв є діти та американці. Зокрема, 26 серпня були вбиті 13 військовослужбовців США.

До слова, таліби запропонували Туреччині управляти аеропортом Кабула. Офіційна Анкара ще думає над цією пропозицією.

До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.