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    CNN: розвідка попередила Байдена про можливість нового теракту в Кабулі

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    Служба національної безпеки США попередила Джо Байдена про можливість ще одного теракту в столиці Афганістану - CNN: розвідка попередила Байдена про можливість нового теракту в Кабулі
    Служба національної безпеки США попередила Джо Байдена про можливість ще одного теракту в столиці Афганістану
    Фото: Al Dragо

    Наступні кілька днів стануть найнебезпечнішими для операції з евакуації

    Американська розвідка попередила президента США Джо Байдена про можливість нової терористичної атаки в Кабулі. Про це повідомила у Twitter кореспондентка CNN Кейтлан Коллінз.

    Зазначається, що наступні кілька днів стануть найнебезпечнішими для операції з евакуації.

    За словами журналістки, сьогодні вранці служба національної безпеки попередила Байдена про можливість ще одного теракту в Кабулі.

    Як зазначив представник Білого дому в бесіді з журналісткою, наступні кілька днів місії з евакуації будуть найнебезпечнішими.

    Раніше стало відомо ім'я терориста-смертника, який здійснив вибух у Кабулі.

    Зазначимо, число загиблих в результаті вибухів в Кабулі зросло до 170. Число постраждалих сягає 200 осіб.

    26 серпня в афганській столиці відбулося як мінімум шість вибухів. Перший теракт біля входу до кабульського аеропорту здійснив терорист-смертник. Відповідальність за атаки взяла на себе осередок «Вилаят Хорасан» – центральноазіатський філія угруповання «Ісламська держава».

    У результаті вибуху біля аеропорту Кабула є загиблі. Серед жертв є діти та американці. Зокрема, 26 серпня були вбиті 13 військовослужбовців США.

    До слова, таліби запропонували Туреччині управляти аеропортом Кабула. Офіційна Анкара ще думає над цією пропозицією.

    До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

    Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

    Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

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    Теги: розвідка теракт США Афганістан небезпека
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    CNN: розвідка попередила Байдена про можливість нового теракту в Кабулі