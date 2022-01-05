Цьогоріч статуї Діви Марії знову подорожуватимуть світом

Візити заплановані до Португалії, США, Франції, Нікарагуа, Аргентини, Італії, Чилі, Іспанії, Колумбії та країн Кавказу

Після перерви, викликаної пандемією коронавірусу, в 2022 році планують здійснити 14 паломництв мандрівних статуй Діви Марії Фатімської. Про це повідомляє Vatican News.

«Санктуарій у Фатімі сподівається відновити паломництва переносних статуй Богородиці, щоб нести людям всіх континентів своє послання миру та спасіння, супроводжуване закликом до навернення», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, плануються подорожі статуй Фатімської Богоматері до 14 країн – зокрема, Португалії, США, Франції, Нікарагуа, Аргентини, Італії, Чилі, Іспанії, Колумбії та країн Кавказу.

Зазначається, що програма паломництв може зазнати змін, з огляду на «перебіг кризи в системі охорони здоров’я».

Перша мандрівна статуя Фатімської Діви Марії вирушила у подорож у 1945 році, незабаром після закінчення Другої світової війни. Тоді статуя відвідала всі столиці та єпископати Європи аж до кордону з Росією. Відтоді статуя побувала в 64 країнах світу, несучи послання миру й Божої любові. Згодом, на численні прохання з усього світу, було виготовлено й освячено ще декілька копій першої мандрівної статуї.

Крім цієї мандрівної статуї Фатімської Діви Марії в каплиці, спорудженій на місці з’явлень Богородиці у Фатімі, вшановується первісна статуя, яку вирізьбив 1920 року скульптор Жозе Феррейра Тедінь за вказівками сестри Лусії, якій являлась Богоматір у 1917 році.

Під час найбільших урочистостей цю статую увінчує дорогоцінна золота корона, в центрі якої вмонтована куля, яка пронизала тіло Папи Римського Івана Павла II під час замаху, що стався 13 травня 1981 року на площі Святого Петра у Ватикані. Іван Павло II подарував цю кулю Богородиці на знак вдячності за порятунок його життя.

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