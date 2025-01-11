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Помер італійський Робінзон Крузо: він прожив на безлюдному острові 32 роки

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Помер італійський Робінзон Крузо: він прожив на безлюдному острові 32 роки
У своїх спогадах Моранді зазначав, що знайшов на Буделлі саме ту гармонію, яку шукав усе життя
фото: nytimes.com

На відміну від героя Даніеля Дефо, який мріяв про порятунок, Моранді свідомо обрав життя на самоті

Мауро Моранді, якого називали італійським Робінзоном Крузо через його 32-річне життя на безлюдному острові в Середземному морі, помер в місті Модена в Італії. Йому було 85 років. Причиною смерті став крововилив у мозок, повідомив Антоніо Рінальдіс, співавтор книги про життя Моранді на острові, опублікованої у 2023 році. Про це пише The New York Times.

На відміну від героя Даніеля Дефо, який мріяв про порятунок, Моранді свідомо обрав життя на самоті. У 1989 році він потрапив на острів Буделлі біля північного узбережжя Сардинії, зачарований його первозданною красою. Там він оселився і залишався до 2021 року, доки його примусово не виселили.

У 2016 році після судових процесів острів перейшов у державну власність і став частиною національного парку архіпелагу Ла-Маддалена. Влада вирішила, що Моранді більше не може залишатися там через можливі медичні ризики та невідповідність його хатини будівельним нормам.

Протягом десятиліть чоловік жив у покинутій хатині часів Другої світової війни, створював скульптури з гілок, готував їжу на газовій плиті та читав книги, які привозив із найближчого міста Ла-Маддалена. Він використовував сонячну енергію та автомобільні акумулятори для зарядки телефона і планшета.

Він був доглядачам на острові та охороняв унікальну екосистему Буделлі. Він прибирав сміття, підтримував туристичні стежки та розповідав відвідувачам про острів і його знамениту рожеву піщану пляжну лінію.

Моранді народився 12 лютого 1939 року в Модені, в сім’ї шкільного доглядача і чемпіона з художньої гімнастики. Він був вчителем фізичної культури. Мав трьох дочок.

У своїх спогадах Моранді зазначав, що знайшов на Буделлі саме ту гармонію, яку шукав усе життя.

«Це було просте, але наповнене радістю життя», – говорив він.

Після його смерті одна з шанувальниць написала: «Щасливої подорожі. Тепер ніхто не зможе прогнати тебе з твого улюбленого острова».

Раніше в Японії померла 116-річна жінка, визнана найстарішою людиною у світі. 

Нагадаємо, у листопаді 2024 року в Японії у віці 101 року померла найстаріша представниця місцевого імператорського дому принцеса Юріко.

Офіційна причина смерті не була озвучена, але, згідно з інформацією японських ЗМІ, принцеса померла від пневмонії.

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Теги: Італія влада чоловік жінка сміття книги

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