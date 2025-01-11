Помер італійський Робінзон Крузо: він прожив на безлюдному острові 32 роки

У своїх спогадах Моранді зазначав, що знайшов на Буделлі саме ту гармонію, яку шукав усе життя

На відміну від героя Даніеля Дефо, який мріяв про порятунок, Моранді свідомо обрав життя на самоті

Мауро Моранді, якого називали італійським Робінзоном Крузо через його 32-річне життя на безлюдному острові в Середземному морі, помер в місті Модена в Італії. Йому було 85 років. Причиною смерті став крововилив у мозок, повідомив Антоніо Рінальдіс, співавтор книги про життя Моранді на острові, опублікованої у 2023 році. Про це пише The New York Times.

На відміну від героя Даніеля Дефо, який мріяв про порятунок, Моранді свідомо обрав життя на самоті. У 1989 році він потрапив на острів Буделлі біля північного узбережжя Сардинії, зачарований його первозданною красою. Там він оселився і залишався до 2021 року, доки його примусово не виселили.

У 2016 році після судових процесів острів перейшов у державну власність і став частиною національного парку архіпелагу Ла-Маддалена. Влада вирішила, що Моранді більше не може залишатися там через можливі медичні ризики та невідповідність його хатини будівельним нормам.

Протягом десятиліть чоловік жив у покинутій хатині часів Другої світової війни, створював скульптури з гілок, готував їжу на газовій плиті та читав книги, які привозив із найближчого міста Ла-Маддалена. Він використовував сонячну енергію та автомобільні акумулятори для зарядки телефона і планшета.

Він був доглядачам на острові та охороняв унікальну екосистему Буделлі. Він прибирав сміття, підтримував туристичні стежки та розповідав відвідувачам про острів і його знамениту рожеву піщану пляжну лінію.

Моранді народився 12 лютого 1939 року в Модені, в сім’ї шкільного доглядача і чемпіона з художньої гімнастики. Він був вчителем фізичної культури. Мав трьох дочок.

У своїх спогадах Моранді зазначав, що знайшов на Буделлі саме ту гармонію, яку шукав усе життя.

«Це було просте, але наповнене радістю життя», – говорив він.

Після його смерті одна з шанувальниць написала: «Щасливої подорожі. Тепер ніхто не зможе прогнати тебе з твого улюбленого острова».

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