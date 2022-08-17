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Москва вимагає від США видати візу Лаврову, бо той хоче до Нью-Йорка

Надія Клочко
glavcom.ua
Москва вимагає від США видати візу Лаврову, бо той хоче до Нью-Йорка
Сергій Лавров хоче взяти участь у вересневих заходах на Генасамблеї ООН
фото: російські ЗМІ

Представник російської делегації в Генасамблеї ООН залишилися без американських віз

Росія вимагає від американської сторони забезпечити безперешкодний доступ російської делегації до участі в Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Москва уже звернулася до влади США з вимогою видати візу міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову та іншим членам російської делегації. Про це заявив посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов.

«Можна з упевненістю сказати, що ми хотіли б бачити Сергія Вікторовича Лаврова на Генеральній асамблеї ООН. США в останні роки не раз створювали нам складнощі з робочими поїздками, в тому числі й по оонівській лінії. Посольство вже звернулося до Білого дому, Держдепартаменту із вимогою виконати зобов'язання країни, на території якої базується штаб-квартира ООН, та негайно видати візи міністру та всім членам російської делегації», – зазначив дипломат.

Антонов наголосив, що і надалі наполягатиме на забезпеченні можливості в’їзду до США російських дипломатів.

«Ми і надалі наполягатимемо на забезпеченні безперешкодного в'їзду всіх представників Росії, які беруть участь у заходах 77 сесії Генеральної асамблеї ООН. Завтра у мене буде черговий візит до Держдепартаменту, де одним із центральних питань я маю намір порушити саме цю проблему – проблему повномасштабної, повноформатної участі нашого міністра та делегації у майбутніх вересневих заходах у Нью-Йорку», – сказав російський посол.

Нагадаємо, у липні міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров прилетів в Індонезію на зустріч міністрів закордонних справ G20. Утім рашистському політику влаштували бойкот

Раніше депутат парламенту Швейцарії, член комітету із закордонних справ Ніколас Вальдер закликав обмежити права РФ у Раді Безпеки ООН. Він заявив, що Росія, як член Ради Безпеки ООН, який порушує норми міжнародного права, повинна бути обмежена у своїх повноваженнях.

До слова, сьогодні, 17 серпня, у Львів з робочим візитом прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Завтра, 18 серпня, він має провести там зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. 

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