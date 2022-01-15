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    «Давно вмер і поховали». Відомий російський політик розказав про долю Назарбаєва

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    Назарбаєва могли просто позбутися - «Давно вмер і поховали». Відомий російський політик розказав про долю Назарбаєва
    Назарбаєва могли просто позбутися
    фото: dw.com

    Жириновський описав долю експрезидента Казахстану

    Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський припустив, що колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва давно померло й було поховано. На цю думку політика наштовхнуло на те, що ексглава держави давно не з'являвся на публіці. Можливу долю Назарбаєва він описав у ефірі радіо «Комсомольська правда».

    «Я гадаю, помер давно. Давно помер та поховали. Мусульмани ховають того ж дня. Так тихо сховатись, нічого не говорити і бути живим? Це виключається», – пояснив свої слова Жириновський.

    Він також додав, що колишнього голову комітету держбезпеки (КНБ) Каріма Максимова відразу заарештували.

    Політик зазначив, що такий розвиток подій «на Сході в порядку речей». Оскільки проти Назарбаєва масово виступив народ, експрезидента могли просто позбутися.

    Як відомо, колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв йде з посади голови Ради безпеки. Цю посаду обійме чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв.

    Раніше стало відомо, що колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв не з'являється на публіці через хворобу. Таку причину відсутності Назарбаєва назвав його колишній радник Єрмухамет Ертисбаєв.

    Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час звернення до нації усунув з посади Нурсултана Назарбаєва і заявив, що бере під контроль Раду безпеки країни замість нього.

    Назарбаєв, який майже 30 років правив Казахстаном, очолив Раду безпеки у 2019 році, залишивши пост президента.

    Нурсултан Назарбаєв – попередній президент Казахстану і багаторічний керівник країни. Від був при владі ще за часів СРСР, а у 1990-му став президентом Казахської РСР. Після розвалу Радянського Союзу став президентом Казахстану і перебував на цій посаді аж до 2019 року, коли вирішив добровільно піти у відставку.

    Нагадаємо, молодша донька ексочільника Казахстану Нурсултана Назарбаєва Алія вперше прокоментувала трагічні події, що відбулися на початку року в країні.

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    Теги: Володимир Жириновський радіо партії політика мусульмани Нурсултан Назарбаєв
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    «Давно вмер і поховали». Відомий російський політик розказав про долю Назарбаєва