Назарбаєв втратив свою посаду через протести в Казахстані

У 2019 році Нурсултан Назарбаєв очолив Раду безпеки Казахстану, яка змінила статус із консультативного органу на конституційний

У 2019 році Нурсултан Назарбаєв очолив Раду безпеки Казахстану, яка змінила статус із консультативного органу на конституційний

Президент Казахстану очолив Радбез і має намір «діяти жорстко»

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв йде з посади голови Ради безпеки. Цю посаду обійме чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв. Про це Токаєв заявив під час звернення до нації.

«Я як глава держави й відсьогодні голова Ради безпеки маю намір діяти максимально жорстко», – сказав він.

Назарбаєв, який майже 30 років правив Казахстаном, очолив Раду безпеки у 2019 році, залишивши пост президента.

Нурсултан Назарбаєв – попередній президент Казахстану і багаторічний керівник країни. Від був при владі ще за часів СРСР, а у 1990-му став президентом Казахської РСР. Після розвалу Радянського Союзу став президентом Казахстану і перебував на цій посаді аж до 2019 року, коли вирішив добровільно піти у відставку.

Посада секретаря Радбезу – одна з кількох найвищих посад, які залишилися у Назарбаєва, який правив Казахстаном 30 років.

У країні сформувався справжній культ Назарбаєва. На його честь названі вулиці, зведені декілька пам’ятників. На честь політика запроваджені також державні свята: 1 грудня відзначається День Першого президента, День його народження співпадає з державним святом Днем столиці. Також Назарбаєв носить почесний титул Єлбаси, або «батька нації».

У 2019 році столицю Казахстана Астану перейменували в Нур-Султан.

Нагадаємо, сьогодні учасники масових антиурядових протестів у Казахстані захопили вантажівку із військовими.

Як відомо, у Казахстані відключили інтернет та мобільний зв’язок. До слова, Кремль відреагував на «газові» протести у Казахстані.

Сьогодні, 5 січня, у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алматі, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алматі.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.

Сьогодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

Протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.

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