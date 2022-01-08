Стала відома ймовірна причина відсутності Назарбаєва на публіці

Назарбаєв від початку протестів досі не з'являвся на людях

Колишній радник Назарбаєва пояснив, що могло спричинити його тривалу відсутність

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв не з'являється на публіці через хворобу. Таку причину відсутності Назарбаєва назвав його колишній радник Єрмухамет Ертисбаєв в ефірі телеканалу «Атамекен бізнес». Крім того, Єртисбаєв визнав причиною погіршення здоров'я першого президента початок заворушень у країні.

«І ось як тільки він важко захворів, ця збожеволіла камарилья, яка жадібним натовпом біля трону стояла, вона вирішила влаштувати весь цей дебош, озброєний заколот», – пояснив радник. Метою протестувальників, на думку Ертисбаєва, є повалення чинного лідера Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.

Політолог упевнений, що якби Назарабаєву дозволяв стан здоров'я, то він виступив би з політичним зверненням до народу. При цьому розкриту інформацію Єртисбаєв назвав особистою думкою – точними даними про хворобу Назарбаєва він не володіє.

Про те, що Нурсултан Назарбаєв знаходиться у столиці Казахстану, повідомив його прес-секретар Айдос Укібай в Twitter.

За його словами, Назарбаєв закликає всіх згуртуватися навколо президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва «для подолання поточних викликів і забезпечення цілісності країни».

Укібай розповів, що колишній глава держави «знаходиться на прямому зв'язку» з Токаєвим і провів кілька телефонних розмов із лідерами «дружніх Казахстану держав».

Раніше ряд Telegram-каналів повідомляли, що Назарбаєв і його дочки зі своїми сім'ями вже покинули країну, а там залишається тільки брат ексглави держави Болат Назарбаєв, проте дпна інформація не знайшла підтвердження.

Раніше, вдень 5 січня, активісти у Казахстані почали зносити пам'ятник «батьку нації» Назарбаєву. Його було встановлено у 2016-му році.

Крім того, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час звернення до нації усунув з посади Нурсултана Назарбаєва і заявив, що бере під контроль Раду безпеки країни замість нього.

Назарбаєв, який майже 30 років правив Казахстаном, очолив Раду безпеки у 2019 році, залишивши пост президента.

Нурсултан Назарбаєв – попередній президент Казахстану і багаторічний керівник країни. Від був при владі ще за часів СРСР, а у 1990-му став президентом Казахської РСР. Після розвалу Радянського Союзу став президентом Казахстану і перебував на цій посаді аж до 2019 року, коли вирішив добровільно піти у відставку.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

6-7 січня активна фаза протестів тривала, у Алмати силовики провели масштабну «зачистку».

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