Курська операція загнала Путіна у глухий кут

Росія досі не знає, де справжні позиції українських військ на Курщині

Путін досі не знає, як реагувати на Курську операцію

Чи зупинили нас у Курській області?

Російські воєнкори і командири по десять разів на день рапортують, що наші війська зупинені. Та й ми стали отримувати менше новин про просування.

Насправді ні. Нас не зупинили, а ми змушені зайнятись закріпленням, і розширенням флангів.

Більше того, окупанти досі не створили єдиної лінії фронту, і не розуміють де насправді знаходяться наші війська. Бардак, який внесла наша операція у ряди ворога, у першу чергу пов'язаний з тим, що Путін досі не може прийняти рішення що робити.

Чи відправляти масово строковиків – а це сприймається як трагедія у суспільстві.

Пригадуєте, як поспішно і панічно вони вимінювали у 22-му році партію строковиків полонених. Фактично, через них і почались обміни.

Чи все – таки оголошувати мобілізацію, а це теж проблема, бо фактично прихована мобілізація вже повигрібала достатньо трудових ресурсів.

Поки, що у Курській області все виглядає значно краще чим могло очікуватись. Триває процес створення плацдарму, а там можна перейти і до нових дуже не приємних дій для окупантів.