Курська операція загнала Путіна у глухий кут
Путін досі не знає, як реагувати на Курську операцію
Чи зупинили нас у Курській області?
Російські воєнкори і командири по десять разів на день рапортують, що наші війська зупинені. Та й ми стали отримувати менше новин про просування.
Насправді ні. Нас не зупинили, а ми змушені зайнятись закріпленням, і розширенням флангів.
Більше того, окупанти досі не створили єдиної лінії фронту, і не розуміють де насправді знаходяться наші війська. Бардак, який внесла наша операція у ряди ворога, у першу чергу пов'язаний з тим, що Путін досі не може прийняти рішення що робити.
Чи відправляти масово строковиків – а це сприймається як трагедія у суспільстві.
Пригадуєте, як поспішно і панічно вони вимінювали у 22-му році партію строковиків полонених. Фактично, через них і почались обміни.
Чи все – таки оголошувати мобілізацію, а це теж проблема, бо фактично прихована мобілізація вже повигрібала достатньо трудових ресурсів.
Поки, що у Курській області все виглядає значно краще чим могло очікуватись. Триває процес створення плацдарму, а там можна перейти і до нових дуже не приємних дій для окупантів.
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