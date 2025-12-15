Підтримка Трампа серед американців стрімко падає – нове опитування

Серед факторів, які вплинули на рейтинг, зазначають інфляцію та скандал навколо його зв'язків з Джеффрі Епштейном

Рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа та його руху MAGA знизився, згідно з результатами опитування NBC News, передає «Главком».

Підтримка Трампа зменшилася на 3% з квітня 2025 року, що призвело до того, що лише 42% американців схвалюють його діяльність на посаді президента.

Республіканці також продемонстрували зниження підтримки, з 38% до 35%. Серед прихильників руху MAGA підтримка Трампа знизилася на 8% і становить 70%.

До слова, нове опитування показало, що більшість американців, включаючи республіканців, схиляються до думки, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, знав про злочини Джеффрі Епштейна, навіть попри відсутність конкретних доказів його причетності.

Опитування, проведене Reuters-Ipsos, виявило, що лише 18% опитаних вірять, що Трамп не знав про злочини, пов'язані з Епштейном, тоді як 60% респондентів вважають, що він, ймовірно, був обізнаний