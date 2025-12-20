Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський розповів, що змусить Путіна завершити війну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів, що змусить Путіна завершити війну
Зеленський вважає, що тільки санкційний тиск може змусити Путіна припинити війну
фото: Офіс президента

Український президент припустив, що певні кроки з боку США могли б змусити господаря Кремля припинити агресію в Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати не достатньо тиснуть на президента держави-агресорки Володимира Путіна, щоб змусити його відмовитися від своїх загарбницьких планів. Як інформує «Главком», про це він сказав під час спілкування з журналістами.

За словами українського президента, господар Кремля прагне повної окупації нашої держави та руйнування незалежності.

«Я не знаю, коли в голові Путіна це почалося, але сьогодні ми перебуваємо саме в такому часі», – додав він.

Зеленський вважає, що тільки санкційний тиск, який призведе до суттєвого зменшення надходжень до російського бюджету, може змусити Путіна припинити війну.

«На мій погляд, Америці потрібно трішки сильніше тиснути на росіян, не давати альтернативи. Америка повинна чітко говорити: якщо не дипломатія, то буде весь тиск. Буде дуже сильний пакет зброї для України, буде дуже сильна підтримка України, будуть Сполучені Штати накладати санкції на всю економіку, на всі сектори, які приносять гроші росіянам», – зазначив він.

Український президент наголосив, що, судячи зі щоденної риторики Путіна, господар Кремля не відчуває поки що такого тиску, який повинен бути.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав питання, які є найскладнішими під час переговорів щодо мирної угоди.

Крім того, The Wall Street Journal писав, що Україні вдалося обійти деякі зі спірних пунктів у мирному плані США під час перемовин, проте все ще залишаються п'ять ключових спірних моментів, щодо яких Україна і Росія не можуть досягти згоди. Це питання територій, вступу до НАТО, чисельності військ, статусу Запорізької АЕС і російської мови.

Як повідомлялося, цими вихідними у Маямі запланована зустріч очільника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмітрієва з представниками оточення Дональда Трампа – спецпосланцем Стівом Віткоффом та зятем президента Джаредом Кушнером. 

До слова, Володимир Зеленський заявив про майбутню зустріч української делегації та американців у США, яка відбудеться найближчими днями. Президент також прокоментував позицію України щодо Донбасу у перемовинах про досягнення миру. 

За словами президента, зараз українські представники прямують до США для перемовин з американцями. Зустріч посадовців триватиме протягом кількох днів. «У п'ятницю та суботу наша команда буде у США, вона вже на шляху туди. Американці на них вже чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутній. Може будуть європейці», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.

Читайте також:

Теги: росія дипломатія санкції гроші Володимир Зеленський Україна президент диктатор переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори між США, Україною та РФ ще попереду
Найскладніші «10 метрів» у переговорах ще попереду
8 грудня, 12:47
12 грудня відзначають День Сухопутних військ
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
12 грудня, 07:00
Колишня радниця звинуватила Трампа в ухваленні рішень, що фактично відповідають інтересам Кремля
Колишня радниця Трампа пояснила, чому він схиляється до позиції Кремля
23 листопада, 00:19
Трьом учасникам злочинної групи вже оголосили підозру
На Вінниччині затримано нападників, що вимагали у подружжя $200 тис.
12 грудня, 11:08
Україна відмовляється від своїх амбіцій щодо членства в НАТО в обмін на міжнародні гарантії безпеки
Без НАТО, але з гарантіями безпеки від союзників. Зеленський повідомив про компроміс
14 грудня, 23:24
Майк Помпео у своєму дописі заявив, що довіра до Америки на кону, нагадавши Будапештський меморандум
Ексдержсекретар нагадав, як Америка поступово провалювала свої зобов'язання перед Україною
17 грудня, 02:56
План США вже відображає більшість ключових українських пріоритетів, вважає Умєров
Редакція мирного плану на завершальному етапі: деталі від Умєрова
23 листопада, 17:20
Москва досягла успіхів у Запорізькій області та близька до захоплення Купʼянська, що на Харківщині
РФ швидко захоплює нові території України – The Telegraph
7 грудня, 20:58
Нардепи Михайло Апостол і Віталій Карпунцов (на фото зліва направо) засвітилися у гучному скандалі
Боротьба за спадок художника Івана Марчука. Двоє екснардепів уже пересварилися
10 грудня, 15:38

Події в Україні

Зеленський розповів, що змусить Путіна завершити війну
Зеленський розповів, що змусить Путіна завершити війну
Відключення світла 21 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
Відключення світла 21 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
Із Єрмаком чи без? Офіс президента показав, де і як проводить свої вечори Зеленський
Із Єрмаком чи без? Офіс президента показав, де і як проводить свої вечори Зеленський
Європа притримала постачання Україні ракет ППО: Зеленський назвав причину
Європа притримала постачання Україні ракет ППО: Зеленський назвав причину
Армія у 800 тисяч Україні не по кишені. Президент пояснив, де братимуть гроші на військо
Армія у 800 тисяч Україні не по кишені. Президент пояснив, де братимуть гроші на військо
ЗСУ взяли в полон сахалара: що він розповів
ЗСУ взяли в полон сахалара: що він розповів

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua