Зеленський розповів, що змусить Путіна завершити війну

Український президент припустив, що певні кроки з боку США могли б змусити господаря Кремля припинити агресію в Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати не достатньо тиснуть на президента держави-агресорки Володимира Путіна, щоб змусити його відмовитися від своїх загарбницьких планів. Як інформує «Главком», про це він сказав під час спілкування з журналістами.

За словами українського президента, господар Кремля прагне повної окупації нашої держави та руйнування незалежності.

«Я не знаю, коли в голові Путіна це почалося, але сьогодні ми перебуваємо саме в такому часі», – додав він.

Зеленський вважає, що тільки санкційний тиск, який призведе до суттєвого зменшення надходжень до російського бюджету, може змусити Путіна припинити війну.

«На мій погляд, Америці потрібно трішки сильніше тиснути на росіян, не давати альтернативи. Америка повинна чітко говорити: якщо не дипломатія, то буде весь тиск. Буде дуже сильний пакет зброї для України, буде дуже сильна підтримка України, будуть Сполучені Штати накладати санкції на всю економіку, на всі сектори, які приносять гроші росіянам», – зазначив він.

Український президент наголосив, що, судячи зі щоденної риторики Путіна, господар Кремля не відчуває поки що такого тиску, який повинен бути.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав питання, які є найскладнішими під час переговорів щодо мирної угоди.

Крім того, The Wall Street Journal писав, що Україні вдалося обійти деякі зі спірних пунктів у мирному плані США під час перемовин, проте все ще залишаються п'ять ключових спірних моментів, щодо яких Україна і Росія не можуть досягти згоди. Це питання територій, вступу до НАТО, чисельності військ, статусу Запорізької АЕС і російської мови.

Як повідомлялося, цими вихідними у Маямі запланована зустріч очільника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмітрієва з представниками оточення Дональда Трампа – спецпосланцем Стівом Віткоффом та зятем президента Джаредом Кушнером.

До слова, Володимир Зеленський заявив про майбутню зустріч української делегації та американців у США, яка відбудеться найближчими днями. Президент також прокоментував позицію України щодо Донбасу у перемовинах про досягнення миру.

За словами президента, зараз українські представники прямують до США для перемовин з американцями. Зустріч посадовців триватиме протягом кількох днів. «У п'ятницю та суботу наша команда буде у США, вона вже на шляху туди. Американці на них вже чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутній. Може будуть європейці», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.