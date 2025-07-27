З 2017 по 2024 роки, головний військово-морський парад на День ВМФ проходив у Санкт-Петербурзі

Британська розвідка: Росія вперше повністю скасувала парад до Дня ВМФ через безпекові міркування

У Росії, ймовірно, вперше з моменту його заснування у 2017 році, повністю скасували парад до Дня військово-морського флоту, який мав відбутися 27 липня 2025 року. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, пише «Главком».

«Майже напевно, що парад «День ВМФ Росії», який спочатку планувався на неділю 27 липня 2025 року, був скасований по всій Росії через міркування безпеки», – зазначають у британській розвідці.

Історично, з 2017 по 2024 роки, головний військово-морський парад на День ВМФ проходив у Санкт-Петербурзі. Він включав огляд військових кораблів, які прибували з різних регіонів Росії, а також за участі кораблів та представників інших країн.

У Міноборони Британії додали, що головний військово-морський парад був зменшений в масштабах у 2024 році, але це перший випадок його повного скасування. Очікується, що замість нього відбудуться невеликі церемонії, оскільки День ВМФ залишається російським національним святом.

Нагадаємо, після запровадження санкцій у 2022 році витрати Росії на транзит вантажів зросли, особливо на маршрутах до Калінінградської області, яка не має сухопутного сполучення з рештою території країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що раніше більшість поставок здійснювалися через Литву, однак через квоти та обмеження цей маршрут значно втратив у доступності.