У Петербурзі через атаку дронів припинив роботу аеропорт

У суботу, 23 серпня, в аеропорту Пулково були затримані та скасовані десятки рейсів після атаки українських безпілотників на Санкт-Петербург та Ленінградську область. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

За даними видання, затримано щонайменше 77 і скасовано 14 рейсів, а Росавіація о 14:30 за місцевим часом оголосила про закриття аеропорту «для убезпечення польотів». Натомість, у Північно-Західній транспортній прокуратурі повідомили, що всього було затримано 40 рейсів – по 20 на виліт і приліт.

Губернатор Ленінградської області повідомив, що в небі над Тосненським районом був збитий один безпілотник ЗСУ, а в південно-західних районах області «знижено швидкість мобільного інтернету». Число скарг на збої в роботі мобільного зв’язку та інтернету різко зросло близько 15:00. Проблеми із з’єднанням спостерігалися у всіх основних операторів. Комітет з інформатизації та зв’язку адміністрації міста уточнив, що обмежувальні заходи було вжито з безпекових міркувань.

За різними даними в російських ЗМІ, над Ленінградською областю загалом було збито від чотирьох до 20 дронів, один з них – безпосередньо над містом. При цьому місцеве видання «Фонтанка» зазначило, що Петербург вперше з’явився в розсилці МНС про загрозу атаки безпілотників.

Нагадаємо, у Ростовській області триває пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Станом на ранок 23 серпня, вогонь перекинувся на новий резервуар. Пожежа розпочалася внаслідок атаки дронів 21 серпня.

Крім того, у ніч на 23 серпня дрони атакували російський Волгоград та область. За повідомленням губернатора регіону Андрія Бочарова, виникли пожежі, є постраждалі.

Як розповів губернатор, один із безпілотників впав поблизу багатоповерхового житлового будинку у місті Петрів Вал. Внаслідок падіння пошкоджено скління будівлі. За попередньою інформацією, троє мешканців отримали поранення.

До слова, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба» , який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи.