Юлії Тимошенко – 65. Найяскравіші образи «залізної леді»

Юлія Тимошенко розпочала політичну діяльність у 1997 році

27 листопада 2025 року лідерка найстарішої української парламентської партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко відзначає ювілей. Політикині виповнилося 65 років. «Главком» розповідає про політичний шлях однієї з найвідоміших жінок-політиків України.

Юлія Тимошенко дуже рано вийшла заміж, стала матір’ю і при цьому збудувала вражаючу бізнесову, а згодом і політичну кар’єру. Донька Євгенія з’явилась на світ, коли мамі було лише 19. Однак це не завадило Тимошенко отримати ступінь кандидата економічних наук, ствердитись як бізнес-леді, розбагатіти, стати першою в історії України жінкою, яка очолила уряд, а потім це зробила вдруге, і навіть відсиділа у в’язниці.

Юлія Тимошенко на початку кар'єри фото з відкритих джерел

Юлія Тимошенко розпочала політичну діяльність у 1997 році, ставши народним депутатом другого скликання Верховної Ради. У 1999 році вона заснувала партію «Батьківщина», яку очолює донині.

Юлія Тимошенко на початку своєї політичної кар'єри фото: zabor.zp.ua

Вже на початку своєї політичної кар’єри Тимошенко почала формувати унікальний імідж. Одним із його ключових елементів стала її знаменита коса, заплетена навколо голови. Втім, іноді вона з’являлася на публіці й із розпущеним волоссям.

Заплетена коса є одним із найяскравіших елементів образу Тимошенко фото з відкритих джерел

Юлія Тимошенко стала першою жінкою в історії України, яка обійняла посаду прем’єр-міністра. Вперше вона керувала урядом із 4 лютого до 8 вересня 2005 року, вдруге – з 18 грудня 2007 року до 3 березня 2010 року.

У 1999 році Тимошенко заснувала партію «Батьківщина» фото з відкритих джерел

На момент початку Революції Гідності Тимошенко перебувала у в’язниці фактично за рішення диктатора Віктора Януковича. Після втечі президента її звільнили. Тоді Тимошенко з’явилася на Майдані в інвалідному візку.

Юлія Тимошенко – єдина жінка в історії України, яка обіймала посаду прем’єр-міністра

Нині, у дев’ятому скликанні Верховної Ради, Тимошенко залишається народним депутатом, лідером опозиційної партії, періодично виступає з публічними заявами. Її сучасний образ став більш класичним, а традиційну косу дедалі частіше замінюють інші зачіски.

У травні 2025 року нардепка зачарувала публіку, з’явившись у Верховній Раді у білосніжній сукні-вишиванці з яскраво-червоним орнаментом та традиційними аксесуарами під час святкування Дня вишиванки.

Юлія Тимошенко відзначає 27 листопада свій день народження фото: Юлія Тимошенко/Instagram

Юлія Тимошенко обрала вишуканий традиційний образ, який поєднує в собі національну ідентичність та елегантність фото: Alexey Kucherenko/Facebook

21 лютого Юлія Тимошенко вразила новим іміджем на Київському безпековому форумі. Нардепка показала незвичну зачіску та оновлений стиль, з яким раніше не з’являлася на публіці.

Юлія Тимошенко під час Київського безпекового форуму фото: Facebook/Ян Доброносов

У листопаді лідерка української партії «Батьківщина» змінила свій звичний стиль – замість коси навколо голови вона з’явилася на засіданні Верховної Ради з укладкою у вигляді елегантної гульки на маківці.

Лідерка «Батьківщини» відмовилася від звичної коси на користь елегантної гульки на макушці скриншот: Юлія Тимошенко / Facebook

Юлія Тимошенко знову вразила публіку новим образом, обравши класичну «бабетту» замість своєї традиційної коси фото: Юлія Тимошенко / Facebook

У 2021 році Юлія віддавала перевагу класичним образам із косою, розпущеним волоссям або легкої хвилею, підкреслюючи елегантність та традиційний стиль.

У 2021 році Юлія носила волосся розпущеним або з легкими хвилями фото: yulia_tymoshenko

Нагадаємо, «Главком» називав 10 причин захоплюватися Тимошенко. Зокрема вона – перша і єдина жінка на чолі уряду України.

Тимошенко має ступінь кандидата економічних наук. Кандидатську дисертацію за спеціальністю «організація управління, планування і регулювання економіки» вона захистила у 1999 році в Київському національному економічному університеті. Тема наукової роботи – «Державне регулювання податкової системи». За даними ЗМІ, Тимошенко – автор понад 50 наукових робіт.

Свої знання Тимошенко у секторі управління і планування вправно використовувала і в політиці, і на державних посадах. Вона вже третій десяток років очолює одну з найбільших партій в країні. «Батьківщина» вже котре скликання є найстарішою парламентською політичною силою в Україні.