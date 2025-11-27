Юлії Тимошенко – 65. Найяскравіші образи «залізної леді»
Юлія Тимошенко розпочала політичну діяльність у 1997 році
27 листопада 2025 року лідерка найстарішої української парламентської партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко відзначає ювілей. Політикині виповнилося 65 років. «Главком» розповідає про політичний шлях однієї з найвідоміших жінок-політиків України.
Юлія Тимошенко дуже рано вийшла заміж, стала матір’ю і при цьому збудувала вражаючу бізнесову, а згодом і політичну кар’єру. Донька Євгенія з’явилась на світ, коли мамі було лише 19. Однак це не завадило Тимошенко отримати ступінь кандидата економічних наук, ствердитись як бізнес-леді, розбагатіти, стати першою в історії України жінкою, яка очолила уряд, а потім це зробила вдруге, і навіть відсиділа у в’язниці.
Юлія Тимошенко розпочала політичну діяльність у 1997 році, ставши народним депутатом другого скликання Верховної Ради. У 1999 році вона заснувала партію «Батьківщина», яку очолює донині.
Вже на початку своєї політичної кар’єри Тимошенко почала формувати унікальний імідж. Одним із його ключових елементів стала її знаменита коса, заплетена навколо голови. Втім, іноді вона з’являлася на публіці й із розпущеним волоссям.
Юлія Тимошенко стала першою жінкою в історії України, яка обійняла посаду прем’єр-міністра. Вперше вона керувала урядом із 4 лютого до 8 вересня 2005 року, вдруге – з 18 грудня 2007 року до 3 березня 2010 року.
На момент початку Революції Гідності Тимошенко перебувала у в’язниці фактично за рішення диктатора Віктора Януковича. Після втечі президента її звільнили. Тоді Тимошенко з’явилася на Майдані в інвалідному візку.
Нині, у дев’ятому скликанні Верховної Ради, Тимошенко залишається народним депутатом, лідером опозиційної партії, періодично виступає з публічними заявами. Її сучасний образ став більш класичним, а традиційну косу дедалі частіше замінюють інші зачіски.
У травні 2025 року нардепка зачарувала публіку, з’явившись у Верховній Раді у білосніжній сукні-вишиванці з яскраво-червоним орнаментом та традиційними аксесуарами під час святкування Дня вишиванки.
21 лютого Юлія Тимошенко вразила новим іміджем на Київському безпековому форумі. Нардепка показала незвичну зачіску та оновлений стиль, з яким раніше не з’являлася на публіці.
У листопаді лідерка української партії «Батьківщина» змінила свій звичний стиль – замість коси навколо голови вона з’явилася на засіданні Верховної Ради з укладкою у вигляді елегантної гульки на маківці.
У 2021 році Юлія віддавала перевагу класичним образам із косою, розпущеним волоссям або легкої хвилею, підкреслюючи елегантність та традиційний стиль.
Нагадаємо, «Главком» називав 10 причин захоплюватися Тимошенко. Зокрема вона – перша і єдина жінка на чолі уряду України.
Тимошенко має ступінь кандидата економічних наук. Кандидатську дисертацію за спеціальністю «організація управління, планування і регулювання економіки» вона захистила у 1999 році в Київському національному економічному університеті. Тема наукової роботи – «Державне регулювання податкової системи». За даними ЗМІ, Тимошенко – автор понад 50 наукових робіт.
Свої знання Тимошенко у секторі управління і планування вправно використовувала і в політиці, і на державних посадах. Вона вже третій десяток років очолює одну з найбільших партій в країні. «Батьківщина» вже котре скликання є найстарішою парламентською політичною силою в Україні.
Читайте також:
Коментарі — 0