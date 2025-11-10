Яке релігійне свято відзначається 11 листопада 2025: традиції та молитва

Свята 11 листопада в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Мини, Віктора і Вікентія та преподобного Теодора Студита

У вівторок, 11 листопада, православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Мини, Віктора і Вікентія, які прийняли страждання за віру в Христа, а також вшановує пам'ять преподобного ісповідника Теодора Студита, невтомного борця за Православ'я.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 11 листопада 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Мини, Віктора і Вікентія та преподобного ісповідника Теодора Студита

Святих мучеників Мини, Віктора і Вікентія: Ці ранньохристиянські святі відомі своєю непохитною вірою. Мина був єгипетським воїном, який постраждав за Христа. Святого Мину традиційно вважають помічником у зціленні від хвороб очей. Віктор та Вікентій також прийняли мученицьку смерть, засвідчивши свою вірність Господу під час гонінь. Святого преподобного ісповідника Теодора Студита (759 – 826): Був ігуменом Студійського монастиря в Константинополі. Він відомий як видатний борець проти єресі іконоборства, за що багато разів зазнавав гонінь та ув'язнень.

Молитви дня

О, святі мученики Христові Мино, Вікторе і Вікентію, та преподобний отче Теодоре, ісповіднику віри! Ви, що у стражданнях і боротьбі явили силу Духа Святого, моліть Господа за нас, грішних. Святий Мино, зціли наші душевні й тілесні недуги, особливо хвороби очей. Святі Вікторе і Вікентію, подайте нам мужність у життєвих випробуваннях. Преподобний Теодоре, настав нас на шлях істини та захисти від єресей і спокус. Нехай вашими молитвами ми знайдемо мир і спасіння душі. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі, адже день Теодора Студита вважався початком справжньої осінньої негоди.

Якщо цього дня сильний вітер – він протримається аж до зимового Миколая (6 грудня).

Сніг випав 11 листопада і не розтанув – чекай ранньої та суворої зими.

Горобці збираються зграями і гучно цвірінькають – до швидкого потепління.

Якщо вікна запітніли навіть у суху погоду – наближаються холоди.

Цей день вважався сприятливим для лікування очних хвороб, оскільки святий Мина допомагає тим, хто страждає від сліпоти.