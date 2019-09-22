Держсекретар США звинуватив Байдена в корупції через українську справу



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Державний секретар США Майк Помпео Фото Радіо Свобода

Політичний конкурент президента США Трампа втрутився «корумпованим способом» – Помпео

Державний секретар США Майк Помпео звинуватив колишнього віцепрезидента Джо Байдена в неприйнятному втручанні для захисту свого сина від розслідування в Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

В ефірі одного із американських телеканалів Помпео заявив, що Байден «поводив себе неприйнятно».

Держсекретар додав, що політичний конкурент президента США Дональда Трампа втрутився «корумпованим способом» і призвав розслідувати дії Джо Байдена.

Нагадаємо, раніше Байден закликав Трампа оприлюднити розшифровку телефонної розмови із Зеленським. Таким чином він відреагував на повідомлення американських ЗМІ про те, що Трамп у телефонній розмові із Зеленським нібито неодноразово закликав останнього надати компрометуючу інформацію про сина політика Хантера Байдена.

Як повідомляли ЗМІ, президент США, його адвокат Руді Джуліані і, можливо, низка інших осіб намагалися змусити український уряд підтримати кампанію з переобрання Трампа.