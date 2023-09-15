Найближчим часом «Нафтогаз» перевиконає план накопичення газу до зими – заява компанії
«Нафтогаз» провів зустріч з приватними газовидобувниками, в ході якої обговорювались темпи закачки природного газу у ПСГ
НАК «Нафтогаз України» зміг забезпечити накопичення газу в підземних сховищах газу (ПСГ) на рекордному рівні завдяки взаємній довірі з бізнесом. Про це йдеться в повідомленні компанії.
Зазначається, що нещодавно «Нафтогаз» провів зустріч з приватними газовидобувниками, в ході якої обговорювались темпи закачки природного газу у ПСГ.
«У сукупності з обʼємами газу приватних видобувників, які зберігають їх в українських ПСГ, НАК вже найближчим часом перевиконає поставлений урядом показник накопичення газу в підземних сховищах для проходження опалювального сезону», – повідомили в НАК.
Учасники зустрічі відзначили, що накопичення газу в ПСГ є особливо важливим напередодні початку опалювального сезону, адже споживання блакитного палива на ТЕЦ і ТЕС зросло на 200%.
Нагадаємо, «Нафтогаз» хоче викупити у приватних компаній весь їх річний видобуток. Також виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко заявляв, що закупівля «Нафтогазом» газу у приватних видобувників дала їм змогу інвестувати у нові буріння.
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