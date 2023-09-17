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Безпілотник атакував Орловську область РФ: загорілась нафтобаза

Діана Гасюк
glavcom.ua
Безпілотник атакував Орловську область РФ: загорілась нафтобаза
фото: Telegram

За наявною інформацією внаслідок падіння дрона пошкоджено нафтобазу

У ніч проти 17 вересня в Орловській області РФ загорілась нафтобаза після атаки безпілотника. Про це інформують росЗМІ.

«ЗСУ спробували атакувати й Орловську область. За наявною інформацією внаслідок падіння дрона пошкоджено нафтобазу», – йдеться у повідомленні росЗМІ.

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони Російської Федерації повідомило про діяльність систем протиповітряної оборони внаслідок останнього нападу безпілотника, який нібито летів атакувати Москву. Місцева влада говорить про збиття дрона в міському окрузі Істра. 

У відомстві країни-агресора звинуватили Україну у цьому нападі.

Перед цим у всіх московських аеропортах вводили план «Килим», що пов'язаний із виявленням у регіоні невідомих повітряних об'єктів (наприклад, БПЛА).

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у Москві, столиці РФ, сталася пожежа поблизу Останкінської телевежі, яка знаходиться неподалік від станції метро «Владикіно» на північному сході міста. На місці події чути вибухи. 

Раніше безпілотники нібито атакували Москву. У підмосковному Раменському, де у ніч на 7 вересня впав безпілотник, у житловому будинку вибило вікна.

Згодом стало відомо, що вибух пролунав неподалік міжнародного аеропорту «Жуковський».

До слова, у Росії спостерігається зростання попиту на страхування від ударів та падіння безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на страхові компанії РФ.

Теги: страхування влада безпілотник Telegram місцева влада метро вибух

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