Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Осло заради прощання з королем Гаральдом (фото)

На церемонії був президент України Володимир Зеленський, а покійний монарх багато років підтримував українців

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Осло, щоб провести в останню путь короля Норвегії Гаральда V. Жалобна процесія пройшла від королівського палацу до кафедрального собору Осло, після чого монарха поховали у королівському склепі фортеці Акерсгус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на репортаж видання Reuters.

Труну Гаральда V винесли з королівського палацу та встановили на артилерійський лафет. За процесією пішли новий король Норвегії Гокон VIII, члени королівської родини та представники інших країн. Уздовж центральних вулиць Осло зібралися десятки тисяч людей, які прийшли попрощатися з монархом.

Похоронна процесія короля Норвегії Фото: Reuters

Початок процесії супроводжували 21 гарматний постріл із фортеці Акерсгус. Після богослужіння над кафедральним собором пролетіли чотири винищувачі F-35. Один із них відокремився від групи, що символізувало втрату монарха.

Похоронна процесія короля Норвегії фото: Reuters

На церемонію прибув і президент України Володимир Зеленський. Він приїхав до Осло разом із першою леді Оленою Зеленською напередодні похорону. Під час візиту Зеленський також провів зустріч із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, на якій обговорив посилення української ППО та подальшу військову підтримку.

Похоронна процесія короля Норвегії фото: Reuters

Присутність Зеленського на церемонії мала й особливе символічне значення для України. Гаральд V послідовно підтримував Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії, публічно виступав на підтримку українців та наголошував на позиції Норвегії щодо російської агресії.

Похоронна процесія короля Норвегії фото: Reuters

Зокрема, у грудні 2023 року Гаральд V приймав Зеленського в Королівському палаці в Осло. Під час тієї зустрічі український президент обговорював із норвезьким монархом підтримку України.

Похоронна процесія короля Норвегії фото: Reuters

Після церемонії труну короля перевезли до фортеці Акерсгус, де Гаральда V поховали у королівській крипті поруч із його батьками. Поховання відбулося у приватному форматі.

Гаральд V помер 28 серпня у віці 89 років. Він перебував на норвезькому престолі понад 35 років. Після його смерті королем став його син Гокон VIII.

Новий король Норвегії Гокон VIII у вівторок, 1 вересня, склав присягу на вірність Конституції перед норвезьким парламентом – Стортингом. Це одна з головних конституційних процедур після зміни монарха.