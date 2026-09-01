Новий король Норвегії Гокон VIII склав присягу перед парламентом

Монарх пообіцяв служити країні та народу, однак важливу церемонію пропустила його дружина

Новий король Норвегії Гокон VIII у вівторок, 1 вересня, склав присягу на вірність Конституції перед норвезьким парламентом – Стортингом. Це одна з головних конституційних процедур після зміни монарха. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NRK.

Перед представниками парламенту Гокон VIII пообіцяв правити відповідно до Конституції та законів Норвегії. «Я обіцяю і клянуся, що буду правити Королівством Норвегією відповідно до його конституції та законів, нехай допоможе мені бог всемогутній і всезнаючий», – сказав новий король.

Монарх також висловив сподівання, що плідна співпраця між Стортингом та королівським домом триватиме й надалі. «Королева та я підтверджуємо, що готові виконувати свої обов’язки на благо країни та народу», – зазначив Гокон VIII.

Складання присяги є обов'язковим для нового норвезького монарха. Відповідна вимога закріплена у статті 9 Конституції країни. Під час церемонії король зобов'язується керувати Норвегією відповідно до її Конституції та законів. Така процедура також підкреслює статус Норвегії як конституційної монархії, де повноваження короля обмежені Основним законом.

На церемонії Гокона VIII супроводжувала його донька – кронпринцеса Інгрід Александра. Королева Соня, дружина покійного короля Гаральда V, та принц Сверре Магнус спостерігали за складанням присяги у залі Стортингу.

Кронпринцеса Інгрід Александра, королева Соня та принц Сверре Магнус біля будівлі Стортингу (парламенту Норвегії) фото: NRK

Водночас дружина нового монарха, королева Метте-Маріт, не змогла бути присутньою на церемонії. Причиною стали ускладнення після трансплантації легень. Через стан здоров'я вона мала залишатися під медичним наглядом протягом дня.

Гокон VIII став королем автоматично після смерті свого батька Гаральда V. Водночас після сходження на престол новий монарх мав з'явитися перед Стортингом і скласти передбачену Конституцією присягу.

Нагадаємо, король Норвегії Гаральд V помер уранці 28 серпня у віці 89 років. Він був найстаршим монархом Європи та перебував на норвезькому престолі протягом 35 років. Перед смертю король лікувався від гемолітичної анемії, після чого стан його здоров'я значно погіршився.

Після смерті батька Гокон оголосив, що правитиме під ім'ям Гокон VIII. Новий король також вирішив зберегти традиційний монарший девіз «Все для Норвегії», яким користувалися його батько, дід і прадід.