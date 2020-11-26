Disney через пандемію звільнить 32 тисячі працівників у першій половині 2021 року

Прибуток компанії впав на 91% за перші три місяці 2020 року

Тематичні парки компанії в Шанхаї, Гонконгу та Токіо залишаються відкритими

Компанія розважальної індустрії Disney на початку 2021 року звільнить 32 тисячі працівників через пандемію коронавірусу, яка серйозно вдарила по бізнесу на курортах та парках розваг. Про це повідомляє Reuters із посиланням на документи компанії, подані в Комісію з цінних паперів і бірж.

Скорочення в основному торкнуться персоналу тематичних парків як у США, так і в інших країнах світу.Так, тематичні парки Уолта Діснея припинили роботу по всьому світу навесні цього року, з початком пандемії, що завдала величезного удару по бізнесу. Прибуток компанії впав на 91% за перші три місяці 2020 року. Згодом певні обмеження були зняті й парки частково запрацювали.

Зокрема, парки відкрилися у Флориді та за межами США з суворими обмежувальними заходами. Однак Disneyland у Парижі змушений був знову закритися наприкінці минулого місяця, коли Франція запровадила новий локдаун для боротьби з другою хвилею захворювань на коронавірус.

Нагадаємо, що вперше за 40 років компанія Walt Disney отримала річний збиток.

Також, що компанія Disney через наслідки карантину розпочала реструктуризацію.

Зазначимо, що Disney оголосили про перенесення всіх кінопрем'єр на 2021 рік.

Крім того, Warner Bros. перенесла дати прем'єр фільмів «Дюна» і «Бетмен».