У Китаї одночасно ефектно знесли 15 хмарочосів (відео)

На півдні Китаю в місті Куньмін провінції Юньнань знесли відразу 15 недобудованих хмарочосів

Підготовка до вибухів почалася 23 серпня

У п’ятницю, 27 серпня, у китайському місті Куньмін вирішили одночасно знести за допомогою контрольованих вибухів відразу 15 недобудованих хмарочосів. Про це повідомляє The Paper.

Причиною такого рішення стало те, що забудовник не завершив їх спорудження у встановлений семирічний термін.

Підготовка до вибухів почалася ще 23 серпня.

У зв’язку з приготуваннями до такого масштабного знесення влада міста перекрила дороги і евакуювала людей з довколишніх будівель.

Крім того, на вулицях чергувало безліч співробітників екстрених служб і правоохоронців.

Попри це, знесення хмарочосів привернуло увагу безлічі роззяв, які зібралися за огороджувальним периметром.

При цьому, попри таку ретельну підготовку, одній з висоток все ж вдалося встояти.

Нагадаємо, поліція відкрила провадження за фактом знесення старовинної садиби в Києві.

Як повідомлялося, 20 серпня, скандальний забудовник Вавриш зносить пам’ятку архітектури в Києві.