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    У Китаї одночасно ефектно знесли 15 хмарочосів (відео)

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    На півдні Китаю в місті Куньмін провінції Юньнань знесли відразу 15 недобудованих хмарочосів - У Китаї одночасно ефектно знесли 15 хмарочосів (відео)

    На півдні Китаю в місті Куньмін провінції Юньнань знесли відразу 15 недобудованих хмарочосів

    Фото The Paper

    Підготовка до вибухів почалася 23 серпня

    У п’ятницю, 27 серпня, у китайському місті Куньмін вирішили одночасно знести за допомогою контрольованих вибухів відразу 15 недобудованих хмарочосів. Про це повідомляє The Paper.

    Причиною такого рішення стало те, що забудовник не завершив їх спорудження у встановлений семирічний термін.

    Підготовка до вибухів почалася ще 23 серпня.

    У зв’язку з приготуваннями до такого масштабного знесення влада міста перекрила дороги і евакуювала людей з довколишніх будівель.

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    У Китаї одночасно ефектно знесли 15 хмарочосів (відео)
    У Китаї одночасно ефектно знесли 15 хмарочосів (відео)
    У Китаї одночасно ефектно знесли 15 хмарочосів (відео)
    У Китаї одночасно ефектно знесли 15 хмарочосів (відео)
    Фото The Paper

    Крім того, на вулицях чергувало безліч співробітників екстрених служб і правоохоронців.

    Попри це, знесення хмарочосів привернуло увагу безлічі роззяв, які зібралися за огороджувальним периметром.

    При цьому, попри таку ретельну підготовку, одній з висоток все ж вдалося встояти.

    Нагадаємо, поліція відкрила провадження за фактом знесення старовинної садиби в Києві.

    Як повідомлялося, 20 серпня, скандальний забудовник Вавриш зносить пам’ятку архітектури в Києві.

    Теги: вибух дороги Китай забудова влада
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    У Китаї одночасно ефектно знесли 15 хмарочосів (відео)