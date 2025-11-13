Головна Техно HiTech
Китайські вчені вперше знайшли рідкісноземельні елементи у живих рослинах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Вчені виявили рідкісноземельні елементи в папороті
фото із відкритих джерел

Незвичайний феномен мінералізації рідкісноземельних елементів був виявлений у папоротях, зокрема у вічнозеленому виді Blechnum orientale

Дослідники з Інституту геохімії Гуанчжоу при Китайській академії наук зробили світове відкриття, виявивши рідкісноземельні елементи (РЗЕ) у живих рослинах. Про це повідомляє видання China Daily, посилаючись на результати роботи китайських учених, пише «Главком».

Незвичайний феномен мінералізації рідкісноземельних елементів був виявлений у папоротях, зокрема у вічнозеленому виді Blechnum orientale. Дослідники встановили, що в тканинах рослини утворюється мінерал монацит-(La), який є різновидом монациту, що містить лантан.

Команда китайських вчених вперше виявила явище рідкоземельної мінералізації у папороті
Команда китайських вчених вперше виявила явище рідкоземельної мінералізації у папороті
Guangzhou Institute of Geochemistry under the Chinese Academy of Sciences

Автори роботи описують папороть як своєрідний «пилосос»: він поглинає РЗЕ з довкілля. Накопичує їх у своїх тканинах. Сприяє осадженню у вигляді наночастинок та кристалізації у фосфатні мінерали.

Відкриття має величезне значення, оскільки «біомонацит», утворений у рослинах, є безпечним аналогом природного монациту. Природні поклади монациту, який є основним джерелом рідкісноземельних металів, часто містять радіоактивні елементи.

Рідкісноземельні метали широко використовуються у високотехнологічних галузях, включаючи електроніку, енергетику та виробництво високотехнологічних матеріалів, проте у світі відчувається їхній дефіцит. На тлі торговельних обмежень та санкцій вони вважаються однією з найуразливіших ланок у глобальному ланцюжку поставок.

Дослідники сподіваються, що їхнє відкриття стане основою для розробки екологічно чистого способу видобутку цих стратегічно важливих металів за допомогою біотехнологій.

Раніше Китайська Народна Республіка призупинила дію обмежень на постачання до Сполучених Штатів низки важливих мінералів та матеріалів, які раніше були заборонені до вивезення.

До слова, Китай оголосив про призупинення дії 24% тарифів на товари зі США. Пекін поставить дію додаткових мит на річну паузу, однак базове 10% тарифне обмеження залишиться чинним. 

Теги: Китай наука рослини вчені

