Китайські вчені вперше знайшли рідкісноземельні елементи у живих рослинах

Дослідники з Інституту геохімії Гуанчжоу при Китайській академії наук зробили світове відкриття, виявивши рідкісноземельні елементи (РЗЕ) у живих рослинах. Про це повідомляє видання China Daily, посилаючись на результати роботи китайських учених, пише «Главком».

Незвичайний феномен мінералізації рідкісноземельних елементів був виявлений у папоротях, зокрема у вічнозеленому виді Blechnum orientale. Дослідники встановили, що в тканинах рослини утворюється мінерал монацит-(La), який є різновидом монациту, що містить лантан.

Команда китайських вчених вперше виявила явище рідкоземельної мінералізації у папороті Guangzhou Institute of Geochemistry under the Chinese Academy of Sciences

Автори роботи описують папороть як своєрідний «пилосос»: він поглинає РЗЕ з довкілля. Накопичує їх у своїх тканинах. Сприяє осадженню у вигляді наночастинок та кристалізації у фосфатні мінерали.

Відкриття має величезне значення, оскільки «біомонацит», утворений у рослинах, є безпечним аналогом природного монациту. Природні поклади монациту, який є основним джерелом рідкісноземельних металів, часто містять радіоактивні елементи.

Рідкісноземельні метали широко використовуються у високотехнологічних галузях, включаючи електроніку, енергетику та виробництво високотехнологічних матеріалів, проте у світі відчувається їхній дефіцит. На тлі торговельних обмежень та санкцій вони вважаються однією з найуразливіших ланок у глобальному ланцюжку поставок.

Дослідники сподіваються, що їхнє відкриття стане основою для розробки екологічно чистого способу видобутку цих стратегічно важливих металів за допомогою біотехнологій.

